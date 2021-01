vor 49 Min.

Autofahrer beschädigt in Bobingen Wagen und flüchtet

Die Bobinger Polizei sucht einen Autofahrer, der in Bobingen einen geparkten Wagen beschädigt hat.

Ein unbekannter Autofahrer hat auf einem Supermarktparkplatz in Bobingen ein anderes Fahrzeug beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen der Unfallflucht.

Einen geparkten Seat Ibiza hat ein bislang unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts in der Gutenbergstraße in Bobingen angefahren und ist danach geflüchtet. Wie die Polizei berichtet, passierte der Zusammenstoß am Montagnachmittag zwischen 14.30 und 16.45 Uhr. Den Sachschaden schätzen die Ermittler auf 1000 Euro.

Zeugen sollen sich unter 08234/9606-0 bei der Polizeiinspektion Bobingen melden. (AZ)

