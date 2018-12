vor 39 Min.

Baufirmen müssen sich mit Anwohnern abstimmen

Die Bauarbeiten an der Herbststraße in Bobingen und dem angrenzenden Neubaugebiet waren in diesem Jahr sehr umfangreich. Die Anwohner haben unter entsprechenden Behinderungen, unter Lärm und Schmutz zu leiden.

Die Verärgerung von Anliegern über die Kommunikation bei Arbeiten an der Herbststraße hat ein Nachspiel im Bauausschuss des Bobinger Stadtrates.

Von Pitt Schurian

Stocksauer war Thomas Hauser jüngst in der Stadtratssitzung über die Erschließungsarbeiten für das Neubaugebiet im Norden der Bobinger Siedlung. „Der Umgang der Baufirma mit den Anwohnern spottet jeder Beschreibung“, sagte er, „die sind an der Grenze ihrer Belastbarkeit!“ Unter anderem sei eine Gasleitung abgerissen worden, ohne die betroffenen Bürger zu informieren. Einwöchige Asphaltarbeiten mit Behinderungen für die Bewohner habe man äußerst kurzfristig angekündigt und es fehle grundsätzlich an der Kommunikation mit den Siedlern.

Projektleiter nimmt Firmen in Schutz

Die Stadt rief daraufhin den zuständigen Projektplaner herbei, der die Arbeiten der verschiedenen Firmen koordiniert. Der erläuterte nun im Bauausschuss die Abläufe und nahm die Firmen vor überzogener Einzelkritik in Schutz, räumte aber ein, dass offenbar noch mehr Kommunikation nötig sei und die entsprechenden Lehren daraus gezogen würden.

Das müsse auch für künftige Bauvorhaben in Bobingen gelten, betonte Stadtbaumeister Rainer Thierbach.

Detaillierte Aufklärung sei wohl nötig, damit Anwohner verstehen, was nun der Bauausschuss im Einzelnen erklärt bekam. So werde im Lauf des Ausbaus über die Straßenbreite hinweg in etwa sechs Gräben gearbeitet. Es seien in unterschiedlicher Tiefe und seitlich versetzt Rohre für Trinkwasser, für Abwasser und für Straßenentwässerung einzubauen. Hinzu kämen die Erdgasversorgung sowie Kabelwege insbesondere für Telekommunikationsdienste.

Nicht alle Leitungen sollen in eine Grube

Es sei nicht sinnvoll, diese alle in einer einzelnen Grube zu versenken. Deshalb könnten Anwohner den Eindruck haben, die Straße werde immer wieder zugeschüttet und dann wieder aufgegraben. So etwas vermeiden Bauunternehmen nur bei schmäleren Straßen, die entsprechend längere Zeit über die ganze Breite gesperrt werden können.

Hinzu komme, dass für einzelne Leitungen unterschiedliche, entsprechend qualifizierte und eigens zugelassene Firmen eingesetzt werden müssen. Für Gasleitungen seien andere Auflagen und Arbeitsschritte zu erfüllen, als für Trinkwasserleitungen oder Breitbandkabel.

So wie dem Laien unbekannt sein mag, warum Zeitpläne manchmal zum Beispiel wetterbedingt kurzfristig geändert werden müssen, könne ein Tiefbauer manchmal nicht erkennen, was zum Beispiel kurzfristige Änderungen am Zeitplan für Anlieger bedeuten können, wenn die Zu- oder Abfahrt am eigenen Grundstück unerwartet blockiert ist.

Entsprechend sollen die Baufirmen nochmals sensibilisiert werden, die Kommunikation mit den Anwohnern detailreich und eng zu halten. Im Fall der Herbststraße habe es dazu drei Veranstaltungen in der Siedlung gegeben sowie einzelne Absprachen mit den Grundstücksbesitzern.

