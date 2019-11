19:56 Uhr

Bayerischer Abend in Langenneufnach

Einen Bayerischen Abend veranstalten die Musiker des Musikvereins Langenneufnach am 9. November in der Schulturnhalle.

Mit neuen Ideen will der Musikverein in der umfunktionierten Schulturnhalle seine Gäste unterhalten.

Von Karin Marz

Statt konzertante Musik gibt es heuer beim Musikverein Langenneufnach erstmals einen Bayerischen Abend am Samstag, 9. November. „Wir haben uns dieses Jahr gegen unser traditionelles Herbstkonzert entschieden und wollen etwas Neues ausprobieren“, erklärt die stellvertretende Vorsitzende Roswitha Haas.

Ein stimmungsvoller Abend mit Blasmusik und gemütlichem Beisammensein soll es werden. Und im Gegensatz zu Konzerten, bei denen die Gäste lediglich zuhören können, wird nun die Turnhalle kurzerhand in ein Festzelt mit Tischen und Stühlen umfunktioniert und dort auch bewirtet. Kulinarisch wollen die Musiker die Gäste mit typisch bayerischen Schmankerln wie warmen Leberkäse, Wurstsalat und Schupfnudeln verwöhnen.

Trachtenverein Lechhausen zeigt Tanzeinlagen in Langenneufnach

„Aber auch die Unterhaltung soll nicht zu kurz kommen“, erzählt Haas. Die Musiker präsentieren unterhaltsame Blasmusik wie beispielsweise „Löffelpolka“, „Zirkus Renz“ und „Marsch-Konfetti“. Und einer der Höhepunkte des Abends wird sicherlich der Auftritt des Trachtenvereins Lechhausen mit Tanzeinlagen sein. „Und wenn noch ganz viele Besucher in Tracht kommen könnten, würden wir uns sehr freuen“, sagt Haas.

Die Veranstaltung beginnt am Samstag, 9. November um 20 Uhr in der Schulturnhalle in Langenneufnach, Einlass ist bereits um 19 Uhr. Der Eintritt kostet drei Euro.

