vor 35 Min.

Bebauungsplan: Gemeinderat stimmt über Vorentwurf ab

Plus Ein neuer Obermeitinger Bebauungsplan ist einen Schritt weiter. Der örtliche Bauhof schafft neues Mehrzweckfahrzeug an. Was der Gemeinderat noch beschlossen hat.

Von Sybille Heidemeyer

Der bebaute Innenbereich an der Rottenbucher und Steingadener Straße soll maßvoll nachverdichtet werden: Im Juli 2019 beschloss der Gemeinderat deshalb die Neuaufstellung eines Bebauungsplans. In der Februarsitzung stellte Monika Beltinger vom Memminger Planungsbüro Lars Consult den Vorentwurf des Bebauungsplans vor. Bei einem späteren Termin konnten alle betroffenen Eigentümer ihre Einwände und Anregungen zu der ersten Planung äußern.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Themen folgen