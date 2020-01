vor 53 Min.

Bei 2,2 Grad ab in die Wertach

Hechtsprung in die eisigen Fluten: Ein Floss der Wasserwacht Schwabmünchen begleitete die Teilnehmer am Dreikönigsschwimmen.

Plus Fast 30 Schwimmer nehmen am diesjährigen Dreikönigsschwimmen in Schwabmünchen teil. Drei wagen sich sogar in der Badehose ins Wasser.

Von Hieronymus Schneider

Die strahlende Sonne suggerierte zwar Badewetter, doch die Luft- und Wassertemperatur sagten etwas anderes. Genau 2,2 Grad maß Stadtrat Bernd Zeitler am Thermometer seines Neoprenanzuges und die Luft war auch nicht wärmer. 28 Schwimmer wagten dennoch den Sprung ins eiskalte Wasser, nachdem sie mit drei Booten von der Wasserwachtstation etwa 1,2 Kilometer flussaufwärts zum Startplatz gebracht worden waren. Die meisten kamen aus den Wasserwacht-Ortsgruppen Schwabmünchen, Stadtbergen, Bobingen, Königsbrunn, Meitingen, Steppach und Zusmarshausen.

Sportlicher Landratskandidat Dazu gesellten sich sechs junge Mutige von „Planlos Erlebnis Touren“ aus Untermeitingen mit Manuel Fischer. Der Langerringer Polizeibeamte Alfred Pfänder und der SPD-Landratskandidat Fabian Wamser, ein eingefleischtes Wasserwachtmitglied, waren auch dabei. Diesmal begleitete die Schwimmer ein großes Floß aus Holzpaletten, das von den Wasserwachtjugendlichen Julian Dobler, Franziska Schmid und Michael Mayr zusammengebaut wurde. Der kleine Sprungturm auf dem Floß ermöglichte elegante Hechtsprünge zur Freude der etwa 250 Zuschauer entlang der Wertach und auf der Brücke. Der Schnellste braucht 40 Minuten Zwei Wasserwacht-Mitglieder und die sechs „Planlos-Schwimmer“ eilten allen voraus und erreichten als erste nach 40 Minuten das Ziel. Dominik von der Wasserwacht Steppach nahm noch vor dem Ziel die Hilfe des von Wolfgang Kraus gesteuerten Wasserwachtbootes an, weil sein Neoprenanzug etwas zu kurz war und ihm das Wasser in die Schuhe lief. Ein Schwabmünchner Wasserwachtmitglied hielt bis zum Ende durch, obwohl sein Trockenanzug voll Wasser gelaufen war. Nach 55 Minuten brachte Schlussmann Thomas Dobler alle Schwimmer ans Ziel. Die meisten hatten keine Probleme mit der Kälte. „Es hat mir Spaß gemacht, nur meine Finger waren kalt“, sagte einer recht zufrieden. Einigen war es aber noch nicht kalt genug und so überquerte der Schwabmünchner Julian Dobler mit Michael Weiß und Jonathan Brandt von der Stadtberger Wasserwacht nur mit Badehose bekleidet noch einmal die Wertach. Danach durften auch sie zu den anderen in den beheizten Pool steigen und sich mit Gulaschsuppe und Glühwein aufwärmen. Organisator Michael Ringel war mit diesem Härtetest für seine Rettungsschwimmer am Ende sehr zufrieden. Mehr Bilder vom Spektakel gibt es unter www.schwabmuenchner-allgemeine.de/bilder.

