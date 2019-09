vor 59 Min.

Bergmesse mit neuem Kaplan

In Walkertshofen begrüßen Gläubige Pater Anish Thomas aus Indien

Von Karin Marz

Nicht in der Kirche, sondern hoch über Walkertshofen begrüßten die Gläubigen der Pfarreiengemeinschaft Stauden den neuen Kaplan Pater Anish Thomas während einer Bergmesse. Gemeinsam machten sich zahlreiche Gläubige auf den Weg zu einer Anhöhe Richtung dem Ortsteil Ebrach, und dort angekommen, bot sich den Teilnehmer ein herrlicher Ausblick über die Staudenlandschaft. Pater Joji, an dessen Seite der neue Kaplan künftig seinen Dienst für sechs Pfarreien ausführen wird, zelebrierte den Freiluftgottesdienst und stellte Pater Anish den Gläubigen vor. Auch Wilhelm Knoll, Vorsitzender des Pastoralrates, hieß den neuen Pater, der seit Kurzem in Langenneufnach im Pfarrhof wohnt, willkommen. Pater Anish der erst vor gut einem Jahr nach Deutschland gekommen ist, wirkte bisher als Kaplan in der Augsburger Pfarrei Zum guten Hirten. Geboren und aufgewachsen ist er in der Provinz Kerala im Süden Indiens.

Besonders gefielen ihm an seinem neuen Wirkungskreis die Freundlichkeit der Menschen und die Natur in den Stauden, verrät Pater Anish unserer Zeitung. Viele Gläubige sind nach der Messe auf ihn zugekommen und haben ihm zur Begrüßung die Hände geschüttelt.

Noch etwas Besonderes gab es während der Bergmesse. Pfarrgemeinderatsvorsitzende Steffi Vogg erläuterte, dass aus zwei Balken, die aufgrund der Sanierung des Kirchendachstuhls nicht mehr benötigt werden, das neben dem Altar stehende Gipfelkreuz gezimmert wurde. Viele Gottesdienstbesucher nahmen ihr Angebot an, darauf zu unterschreiben als Erinnerung an die Bergmesse.

Organisiert wurde der Gottesdienst vom Pfarrgemeinderat und Kirchenverwaltung Walkertshofen mit Unterstützung des Pastoralrates. Musikalisch umrahmte die Musikkapelle Walkertshofen die Messe.

