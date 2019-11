Bestellt und nicht bezahlt: Frau ergaunert Waren im Wert von 11.000 Euro

Plus Eine 28-Jährige hat über zwei Jahre hinweg immer wieder online bestellt und nicht bezahlt - auch unter falschem Namen. Jetzt muss sie ins Gefängnis.

Die Tränen laufen der 28-jährigen Angeklagten über die Wangen, nachdem der Augsburger Amtsrichter Thomas Kirschner ihren Betrugsprozess beendet hat. Schluchzend fleht sie darum, nicht wieder ins Gefängnis zu müssen. Doch der Richter hat ein klares Urteil gefällt: Zwei Jahre und zwei Monate Haft sind die Strafe dafür, dass sie zwischen 2016 und 2018 online immer wieder Waren bestellt hat, ohne sie bezahlen zu können.

57 Taten sind angeklagt, Gesamtwert: 11160,12 Euro. Um ihre Identität zu verschleiern hat sie 22 Mal neue E-Mail-Adressen verwendet und unter falschem Namen bestellt. Unter den Waren sind Kinderspielzeug, Essen, aber auch Smartphones, teure Sonnenbrillen, Matratzen und eine Spielkonsole.

Nur fünf Wochen nach der ersten Verurteilung wird sie rückfällig

Zudem ist die Frau Wiederholungstäterin. Bereits am 24. November 2015 hatte sie das Augsburger Amtsgericht zu einem Jahr und drei Monaten mit Bewährung verurteilt. „Beeindruckt hat sie das offenbar nicht“, hält ihr der Richter vor. Die nächste geplatzte Bestellung datiert vom 1. Januar 2016. Sie habe das für ihre Kinder gemacht, rechtfertigt sich die Frau: „Der Große hat mir vorgehalten, ich sei eine schlechte Mutter, weil wir uns nichts leisten können. Er wollte ausziehen.“ Deshalb habe sie die Waren bestellt. Sie sei spielsüchtig, habe schon am Monatsanfang ihr Geld verzockt. Am Ende des Monats habe sie kein Essen mehr kaufen können. Die falschen Namen habe sie verwendet, weil sie von den Firmen sonst nichts mehr bekommen habe.

Im Lauf des Verfahrens zeigt sich, dass die 28-Jährige schlicht mit ihrem Leben überfordert war. In der Kindheit war die Oma der einzige Konstante zwischen einem alkoholkranken Vater und einer als kaltherzig dargestellten Mutter. Als die Mutter sie mit 16 vor die Tür setzt, landet sie im Lauf der Jahre bei verschiedenen Männern. Ihre erste Bekanntschaft soll sie zwei Jahre lang eingesperrt und vergewaltigt haben – der Mann wurde aber vor Gericht freigesprochen. Die nächsten Beziehungen gehen in die Brüche. Sie hat Kinder mit vier verschiedenen Männern. Gearbeitet hat sie nie, lebt von Sozialleistungen.

Seit Juni sitzt die Frau in Untersuchungshaft

Im Oktober 2018 wird sie wegen eines weiteren Betrugsdelikts zu einer Geldstrafe verurteilt. Bei der Polizei wird man auf den fortgesetzten systematischen Betrug aufmerksam. Ihre Wohnung wird durchsucht, im Juni 2019 kommt sie in Untersuchungshaft. Ihre Kinder leben in Pflegefamilien oder im Heim.

Kurz vor ihrer Festnahme reift anscheinend doch die Erkenntnis, dass es so nicht weitergehen kann. Sie trifft sich mit einer Betreuerin vom Amt zu einem Gespräch. „Beantragt hat sie die Betreuung leider erst am Tag der Festnahme“, sagt Verteidiger Marco Müller. Die 28-Jährige bekommt künftig in allen Bereichen des Lebens Unterstützung und darf keine Geschäfte ohne die Zustimmung ihrer Betreuerin abschließen. „Ich glaube, sie braucht viel, lang und interdisziplinär Unterstützung. Sie ist derzeit nicht in der Lage, allein zu existieren“, sagt ihre Betreuerin.

Gutachter attestiert schwere Persönlichkeitsstörungen

Ein psychiatrisches Gutachten kommt zu dem selben Schluss. Der Arzt attestiert der Angeklagten schwere Persönlichkeitsstörungen. Allerdings habe sie sehr wohl verstanden, dass ihre betrügerischen Bestellungen eine Straftat seien. Eine Spielsucht liege bei der Frau eher nicht vor, vielmehr habe sie einfach nichts anderes mit sich anzufangen gewusst und deshalb online gespielt, heißt es in dem Gutachten, das der Richter verlas. Eine Betreuung sei zweifellos sinnvoll, eine Unterbringung in einer geschlossen Abteilung dagegen nicht.

Für eine Bewährungsstrafe sah der Richter keinen Spielraum mehr, obwohl die Frau unter der Haft leidet und die Taten schon bei der Polizei vollumfänglich gestanden hat. „Auch andere Menschen haben es wirtschaftlich schwer, die können sich auch nichts leisten“, hielt ihr Richter Kirschner vor. Die hohe Rückfallgeschwindigkeit und der erhebliche Schaden sprächen gegen die Angeklagte. Dieses Geld muss sie nach der Haft ersetzen. Zudem kann ihre Bewährung noch widerrufen werden, sodass sie diese 15 Monate auch absitzen muss. „Nutzen Sie die Zeit für eine Ausbildung. Sie müssen ihrem Leben eine Wendung geben“, sagt der Richter.