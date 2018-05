vor 22 Min.

Big Bands im musikalischen Wetteifer

JAM und die Big Wabbit Band eiferten in Bobingen um die Gunst des Publikums. Ein Abend, der zum mitwippen animierte.

Von Elmar Knöchel

Zur großen „Big Band Battle“ geladen hatten die Bobinger Band JAM und die Bamberger Kollegen Big Wabbit Band. Big Band Battles seien in den 1920er-Jahren entstanden, erklärte Peter Rottenegger, Bandleader von JAM („Jazz And More“). In der Hochzeit der Big Bands seien oft zwei oder mehrere Big Bands auf öffentlichen Bühnen im Wettstreit aufgetreten, das Erfolgsbarometer dabei war der Applaus des Publikums. Kein unwesentlicher Aspekt, denn an diesem gemessen sei auch die Bezahlung festgelegt worden. Diese Idee zu einem musikalischen Wettstreit hätten die beiden Bands, wenn auch in entspannterer Form, in Bobingen aufgegriffen.

Die Verbindung zwischen JAM und der Big Wabbit Band entstand durch Daniel Ostermann, einem ehemaligen Mitglied der Bobinger Big Band. Er zog aus beruflichen Gründen nach Coburg und heuerte dort bei den Wabbits an. „Damit war der Kontakt hergestellt, und nach längeren Planungen und Terminschwierigkeiten hat es nun endlich geklappt“, freute sich Rottenegger. Beide Bands spielten jeweils im Wechsel im typischen Swing-, Blues- und Jazzsound. Auf diese Weise stachelten sie sich gegenseitig zu immer besseren Leistungen an. Bemerkenswert dabei waren auch die beeindruckenden Soloparts der Solisten auf beiden Seiten.

So überzeugten beispielsweise die JAM-Mitglieder Dennis Pfitzmayr am Tenorsaxofon oder Constanze Dietmair am Baritonsaxofon. An der Bobinger Battlefront wurden bekannte Weisen wie „Mercy, Mercy, Mercy“, im typischen Buddy Rich -Sound, oder „Basically Blues“ von Phil Wilson zur Aufführung gebracht. Dabei fiel das gekonnte Wechselspiel zwischen leisen, getragenen Passagen und dem vollen Big- Band-Sound auf. Dies praktizierten die Bobinger in Perfektion.

Allerdings standen ihnen die Wabbits um Bandleader Matthias Zippel in nichts nach. Etwas „jazziger“, aber ebenfalls in bester Big- Band-Manier, spielten sie bekannte Arrangements wie „The Hunting Wabbits“ von Gordon Goodwin. Auch hier waren die Solisten eine Klasse für sich.

Thomas Schubert beispielsweise wusste virtuos mit seiner Posaune umzugehen und brachte in der Ballade „Dream of the Return“, von Pat Metheny, eingebettet in den vollen Klang der Band und umrahmt von Flötentönen, das Publikum zum Träumen.

Ein wirklich bezaubernder musikalischer Abend mit tollem Big-Band-Sound, der zum Fußwippen animierte, in seinem ganzen Facettenreichtum wurde hier dargeboten. Dabei sei bemerkt, dass es für dieses Konzert keinen festgelegten Programmablaufplan gab. Die Bobinger sandten im Vorfeld lediglich eine sogenannte „Setliste“ – eine Liste mit allen geplanten Stücken – nach Bamberg, um Überschneidungen zu vermeiden. Der Rest entwickelte sich dann völlig spontan auf der Bühne.

Man merkte den Musikern in jedem Moment ihre Spielfreude an. Peter Rottenegger führte aus, dass Musikmachen immer auch eine therapierende Wirkung hat. Ginge es einem beispielsweise mal nicht so gut, dann gehe man zur Orchesterprobe und fühle sich danach garantiert schlagartig besser, was alle jungen Musiker hinter ihm nickend bestätigten. Wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist und noch mehr von JAM hören möchte, kann dies zum Beispiel beim Frühschoppen auf der Jakober Kirchweih oder am 13. Oktober beim Big-Band- Konzert in Bobingen tun.

