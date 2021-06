Bobingen

06:30 Uhr

Ärger um Bobinger Spielplatz: Anwohner fühlen sich nicht ernst genommen

Steinschlachten um den Rutschenturm strapazieren die Nerven der Anwohner des Spielplatzes in der Bobinger Holbeinstraße.

Plus Anwohner im Bobinger Norden sind vom Lärm am Spielplatz am Holbeinring genervt. Nach einer Debatte im Stadtrat fühlen sie sich alleingelassen.

Von Elmar Knöchel

Laute Musik, ein lärmendes Trampolin und fliegende Steine - die Anwohner rund um den Spielplatz am Holbeinring im Bobinger Norden sind genervt. Die Beschwerden beträfen nicht den "normalen" Spielplatzlärm, stellen Karl-Heinz Linke und Viktor Torscher klar. Sie sprechen stellvertretend für mehrere Anlieger. "Kinder sind Kinder, sie müssen auch mal Lärm machen", stellt Linke klar. Auch Torscher betont, dass niemand ein Problem habe, wenn es mal lauter wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen