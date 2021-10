Ärger um die Wertstoffinsel in Bobingen Nord: Dort häuft sich der Müll

An den Containern in der Schwabenstraße häuft sich der abgestellte Müll. Wie die Stadt Bobingen das Problem angehen möchte.

Dass an Wertstoffinseln immer wieder Abfälle abgelagert werden, die dort nicht hingehören, ist nicht unbedingt ein neues Phänomen. Doch an den Behältern in der Schwabenstraße in Bobingen Nord wird genau das jetzt zum Problem.

Bis zum vergangenen Jahr war die Insel auf dem Grundstück einer Wohnanlage untergebracht. Doch aufgrund der starken Vermüllung verlangten die Eigentümer des Grundstücks, dass die Wertstoffbehälter verlegt werden. Daraufhin wurden diese auf den gegenüberliegenden Quartiersplatz umgesetzt. Zu einer Besserung des Müllproblems führte das allerdings nicht.

Ein Vorschlag stößt im Werkausschuss auf wenig Gegenliebe

Immer wieder werde dort Sperrmüll und ähnlicher Abfall illegal entsorgt, berichtete jetzt ein Mitarbeiter der Verwaltung den Mitgliedern des Bobinger Werkausschusses. Die Verwaltung schlug daraufhin vor, die Fläche mehrmals pro Woche anzufahren und zu reinigen.

Doch diese Lösung stieß bei den Mitgliedern des Ausschusses auf wenig Gegenliebe. Denn dadurch würde man das Fehlverhalten gleichsam belohnen und könnte somit sogar noch Nachahmer auf den Plan rufen.

Soll der Standort der Wertstoffinsel nochmals verändert werden?

Einer angedachten, nochmaligen Verlegung des Platzes erteilten die Stadträte ebenfalls eine Absage. Denn das würde das Problem nur verlagern, aber nicht beseitigen. Eine eventuelle Verbesserung erhofft man sich nun erst einmal durch eine Reduzierung der Einwurfmöglichkeiten.

Denn ab Januar würden die Dosen über den Gelben Sack entsorgt werden. Dies führe zu einem Abbau der Dosenbehälter und somit automatisch zu weniger Verkehr an den Behältern. Gleichzeitig wolle die Stadt dafür sorgen, dass die von einer Firma unerlaubt aufgestellten Container für Altkleidung verschwinden. Denn diese verursachten ebenfalls immer wieder grobe Vermüllungen.

Angebot in Bobingen Nord wird verkleinert

Durch die Wegnahme der Dosen- und Altkleiderbehälter erhofft man sich bei der Stadt, dass der Platz dann weniger frequentiert werde und somit auch in geringerem Umfang Unrat abgelegt werde. Sollte sich die Situation an der Wertstoffinsel in der Schwabenstraße in den nächsten Monaten nicht spürbar bessern, gebe es nur noch die Option, die Container an dieser Stelle komplett abzubauen und im Quartier keine Wertstoffinsel mehr anzubieten.