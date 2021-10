Bobingen

Anita Hegerland: "Wie Roy Black auf der Bühne war, so war er auch privat"

Der deutsche Schlagersänger Roy Black mit dem Kinderstar Anita Hegerland (undatiertes Archivbild). Beide sangen in den 70-er Jahren "Schön ist es, auf der Welt zu sein". Das Lied wurde ein Hit.

Plus Als Kind nahm Anita Hegerland mit Roy Black "Schön ist es auf der Welt zu sein" auf. Im Interview spricht sie über ihre Zeit mit Roy Black und warum sie nach Bobingen kommt.

Von Maximilian Czysz

Dieses Bild ging um die Welt: Ein blondes Mädchen im Kleid und mit weißen Kniestrümpfen sitzt neben Roy Black. Gemeinsam singen sie "Schön ist es auf der Welt zu sein" - ein Hit, der zum Ohrwurm wurde. Heute kann ihn jeder summen. Anita Hegerland war damals zehn Jahre alt. 50 Jahre später wird sie das Lied wieder singen. Allerdings nicht mehr an der Seite von Roy Black, der vor 30 Jahren starb. Die 60-jährige Norwegerin kommt am Samstag zur Roy-Black-Gala nach Bobingen, um an die Schlagerlegende zu erinnern.

