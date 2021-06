Bobingen

vor 45 Min.

Anna Syga aus Bobingen ist 101 Jahre alt: "Wichtig, sich nicht zu verbiegen"

Plus 101 Jahre alt ist Anna Syga vor Kurzem geworden. Die gebürtige Birkacherin, die im Kursana-Domizil in Bobingen wohnt, blickt auf ein bewegtes Leben zurück.

Von Anja Fischer

Es geht nicht mehr so schnell wie früher, wenn Anna Syga sich durch das Kursana-Domizil in Bobingen bewegt, in dem sie seit gut sechs Jahren lebt. Aber das darf es auch, denn Anna Syga ist vor Kurzem 101 Jahre alt geworden und damit die derzeit älteste Bewohnerin der Pflegeeinrichtung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

