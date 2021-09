Autoreifen brennen neben den Bahngleisen in Bobingen

Es ist unklar, wer die Reifen in Brand gesteckt hat.

Neben der Bahnlinie in der Tutzinger Straße haben am Samstag gegen 23 Uhr mehrere Autoreifen gebrannt. Spaziergänger bemerkten den Rauch und informierten die Rettungskräfte. Bevor die Flamen auf einen Baum in der Nähe übergreifen konnten, gelang es der Freiwilligen Feuerwehr Bobingen den Brand zu löschen.

Bahn stoppt Schienenverkehr währen der Löscharbeiten

Die Bahn stellte den Verkehr während der Löscharbeiten kurzzeitig ein. Wer das Feuer verursacht hat, ist unklar. Die Polizei ermittelt gegen Unbekannt wegen Sachbeschädigung. Wer etwas beobachtet hat, soll sich unter der Telefonnummer 08234/96060 melden.