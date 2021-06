Bobingen

vor 4 Min.

Bekommt Bobingen bald ein neues Frühstückshotel?

Plus Ein Ehepaar möchte in Bobingen ein "Bed & Breakfast" eröffnen. Der geplante Standort sorgt allerdings für Diskussionen.

Von Elmar Knöchel

Claudia und Christian Hickl sind erfahrene Gastronomen. Nachdem sie Häuser in Südfrankreich und in den USA geführt hatten, sind sie nun zurück in der Heimat. Doch zur Ruhe setzen möchten sie sich noch nicht. Ein Objekt in der Bobinger Hans-Sachs-Straße wollen sie zu einem Bed & Breakfast-Hotel nach englisch/amerikanischem Vorbild umbauen.

Themen folgen