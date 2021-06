Bobingen

Blitz schlägt in Bobingen in Haus ein - Dachbalken fängt Feuer

Ein Blitz ist in ein Haus in Bobingen eingeschlagen.

Beim Gewitter am Sonntagabend schlug ein Blitz in ein Haus in Bobingen ein. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern.

Von Norbert Staub

In der Lindauer Straße in Bobingen hat bei dem Gewitter am Sonntagabend der Blitz in ein Haus eingeschlagen. Nach Informationen der Polizei Bobingen geriet der Dachstuhl in Brand, den die Freiwillige Feuerwehr Bobingen aber schnell löschen konnte. So liegt der Schaden nach ersten Schätzungen bei etwa 5000 Euro. Menschen wurden nicht verletzt. Ansonsten gab es im südlichen Landkreis offenbar keine größeren Schäden durch das Gewitter. "Das Schlimmste ist wohl an uns vorbeigezogen", sagte ein Sprecher der Schwabmünchner Polizei. Lesen Sie auch: Unwetter im Raum Neuburg: Blitz schlägt in Feldkirchen ein

