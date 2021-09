Bobingen

12:00 Uhr

Bobingen zeigt einen Querschnitt durch die Kunst des ganzen Jahres

Plus Fotografie, Malerei, bildende Kunst – die Ausstellung zeigt bis zum 10. Oktober einen breiten Querschnitt durch die vielen Mitglieder des Bobinger Kunstvereins.

Von Anja Fischer

Es ist bunt, grau, schattiert, großflächig oder kleinformatig, was da gerade alles an den Wänden in den Räumen des Kunstvereins Bobingen im Unteren Schlösschen hängt, aber vor allem vielfältig. Dass liegt daran, dass sich zur Mitgliederausstellung "Die Jährliche" diesmal über 30 Teilnehmer gefunden haben, die ihre Werke, Bilder und Skulpturen zeigen. So viele wie schon lange nicht mehr, freut sich der Vorsitzende des Kunstvereins, Rainer Erhardt. Malerei, Druck, Fotografie, Plastiken – der Querschnitt durch die Vereinsmitglieder zeigt ein eindrucksvolles Bild durch die Welt der Kunst.

