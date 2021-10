Jugendkapelle macht seit 50 Jahren in Bobingen Musik

Plus 50 Jahre gibt es die Jugendkapelle Bobingen, wo auch Angelika Siemens und Roland Delics ihre musikalische Karriere begangen. Zum Jubiläum gibt es ein Konzert.

Ein halbes Jahrhundert ist es nun her, seit die Jugendkapelle Bobingen als Nachwuchsschmiede der Stadtkapelle von Dirigentenlegende Alois Gieron ins Leben gerufen wurde. Zwei, die damals bei der Gründung dabei waren und heute noch in der Stadtkapelle aktiv Musik machen, sind Angelika Siemens und Roland Delics. Sie sind seit fünfzig Jahren mit dabei. Blasmusik gehört zu ihrem Leben fest dazu.