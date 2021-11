Liveübertragung der Sitzungen: Kontroverse Diskussion im Bobinger Stadtrat

Plus Nachdem zwei Sitzungen des Bobinger Stadtgremiums live im Internet übertragen worden sind, ist das Echo darauf weiterhin unterschiedlich.

In einer Pressemitteilung weist die FBU-Stadtratsfraktion darauf hin, dass am kommenden Dienstag die Sitzung der Bobinger Stadtoberhäupter zum dritten Mal live übertragen werden solle. Die Partei betrachtet diese Übertragungen als gutes Mittel, um die Bobinger Bürgerinnen und Bürger besser über lokalpolitische Fragen zu informieren. Doch nicht alle im Stadtrat waren dieser Meinung.