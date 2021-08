Bobingen

17:53 Uhr

Nach langer Ungewissheit: Supermarkt in der Bobinger Siedlung bleibt

Der Supermarkt im Wertachzentrum der Bobinger-Siedlung ist so etwas wie das Herz des größten Bobinger Ortsteils. Nun ist klar, wie es dort weitergeht.

Plus Das Bangen um den Supermarkt in der Bobinger Siedlung hat ein Ende. Was die neuen Pächter alles vorhaben.

Von Elmar Knöchel

Mission erfüllt! So könnte die Vollzugsmeldung lauten, die Franz Georg Möller, Besitzer des Wertachzentrums in der Bobinger Siedlung, zu vermelden hatte. Nach langen Wochen der Ungewissheit und des Bangens, ob es mit der wichtigsten Einkaufsmöglichkeit für die rund zweitausend Bewohner der Bobinger Siedlung weitergehen wird, kann nun Vollzug gemeldet werden. Es gibt einen neuen Pächter.

