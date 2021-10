Bobingen

Ringeisen-Werk will Wohnheim in der Bobinger Siedlung bauen

Auf diesem freien Grundstück im Himbeerweg in der Siedlung in Bobingen könnte bald ein Wohnheim des Dominikus-Ringeisen-Werks entstehen.

Plus Das neue Wohnheim für Menschen mit Behinderungen soll dem Bau in der Wertachstraße in Bobingen ähneln. Die Mitglieder des Bauausschusses befürworten das Projekt – unter einer Bedingung.

Von Elmar Knöchel

Das Dominikus-Ringeisen-Werk will in Bobingen ein weiteres Wohnheim für Menschen mit Behinderungen bauen. Eine entsprechende Anfrage wurde an die Stadt gestellt und ein geeigneter Platz ist auch schon in Sicht: Das Grundstück, auf dem das neue Heim entstehen könnte, liegt im Neubaugebiet nördlich der Herbststraße.

