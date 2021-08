Sie trotzen Regen und Kälte im Bobinger Freibad

Plus Bei Regen und Kälte brechen die Besucherzahlen im Bobinger Freibad naturgemäß ein. Doch ein paar Unverdrossene ziehen dennoch ihre Bahnen

13 Grad Lufttemperatur und leichter Regen. Das hört sich nicht gerade nach einem Augusttag an. Ein Hauch von Herbst weht über das Bobinger Freibad. "Egal wie das Wetter ist, der harte Kern kommt immer." Es klingt beinahe etwas stolz, wenn Betriebsleiter Walter Sitz von seinen treuen Allwetter-Schwimmern spricht. Und wirklich. Trotz des tristen, grauen Himmels und der nicht gerade einladenden Temperaturen ziehen einige einsame Schwimmer ihre Bahnen.