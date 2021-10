Bobingen

13:21 Uhr

So läuft die Polizei-Streife auf dem Fahrrad ab

Roland Schur ist der radelnde Polizist: Im sportlichen Dress tritt er für die Inspektion Bobingen in die Pedale.

Plus In Bobingen, Königsbrunn und in einigen Gemeinden auf dem Lechfeld fährt Roland Schur Streife. Aber nicht mit dem Auto, sondern mit einem 21-Gang-Fahrrad.

Von Maximilian Czysz

Mancher Verkehrsteilnehmer schaut noch etwas ungläubig, wenn er Roland Schur auf dem Fahrrad sieht: Der Hauptkommissar geht mit dem Rad auf Streife.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen