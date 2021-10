Bobingen

06:00 Uhr

Sterbebegleitung: Hospizgruppe Bobingen bietet Ausbildungskurse an

Plus Die Hospizgruppe Bobingen unterstützt Sterbende und deren Angehörige. In Kursen werden Ehrenamtliche zu Sterbebegleitern ausgebildet. Was sie dabei lernen und welche Erfahrungen sie machen.

Von Elmar Knöchel

Der Tod eines geliebten Menschen ist tragisch, besonders für Angehörige. Nicht selten werden sie oder die Sterbenden selbst mit ihren Sorgen und Wünschen allein gelassen. Dagegen kämpft die Hospizbewegung. Die Bobinger Gruppe, geleitet von Mirela Wollner, bietet nun wieder Kurse an. Interessierte können sich zu Hospizbegleiterinnen und -begleitern ausbilden lassen. Diese helfen dann Patientinnen und Patienten sowie Angehörigen durch eine schwierige Zeit.

