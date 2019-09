vor 21 Min.

Bobingen: Theaterstück Jedermann kommt wieder

Die Theater-Schmiede Bobingen folgt dem vielfachen Ruf und zeigt das Mysterienspiel „Jedermann“ im November in der Singoldhalle.

Von Pitt Schurian

Lange haben sie gerungen, ob der Kraftakt nochmals zu stemmen sei. Nun ist es offiziell: Die Theater-Schmiede Bobingen bietet in Kooperation mit dem Kulturamt der Stadt im November zwei Zusatzvorstellungen des Jedermann. Das Echo der Besucher, der Medien und jener, die bei den Jubiläumstagen keine Karten ergattert hatten, haben die Akteure bewogen, die Inszenierung den örtlichen Bedingungen der Singoldhalle anzupassen und nochmals mit dem Ensemble dafür vorzubereiten.

Der „Jedermann“, Hugo von Hofmannsthals berühmtestes Mysterienspiel, beeindruckte im Juli mehr als 1100 Besucher auf dem Bobinger Rathausplatz. Damals stand eine riesige Open-Air-Bühne zur Verfügung, und selbst regnerisches Wetter konnte den Erfolg nicht verwässern.

„Jedermann“ wurde bei Bobingens Stadtjubiläum aufgeführt

Zum Stadtjubiläum spielte die Theater-Schmiede Bobingen das legendäre Stück, das vom Sterben eines reichen Mannes handelt, in großartiger Besetzung mit rund 75 Mitwirkenden. Inszeniert hatte das Glanzlicht im sommerlichen Festprogramm Kulturpreisträgerin Ingrid Schmid, die auch Regie führte und die Gesamtleitung innehielt.

Die Geschichte des „Jedermann“ handelt davon, dass der reiche „Herr Jedermann“ kurz vor seinem Tod erstmals Reue verspürt beim Blick auf seinen ausschweifenden, wenig frommen und so gar nicht menschenfreundlichen Lebensstil. Jedermann bekommt allerdings Gelegenheit, mit dem Tod zu verhandeln. Doch die Verzweiflung, seine Seele zu retten, wird groß, als er merkt, dass er von seinen Freunden und seinem Umfeld keine Unterstützung bekommt. Bitter ist auch seine Erkenntnis, dass Reichtümer nichts nützen, wenn der Tod an die Tür klopft. Da packt ihn die Angst, in seiner tiefen Betroffenheit erkennt er sein wahres Ich, wendet sich Gott zu und widersteht damit dem Teufel.

Es geht um Macht, Liebe und Tod

Zeitlos gültig, beeindruckend, unterhaltsam und unmissverständlich zeigt die Bobinger Inszenierung in der Bearbeitung von Manfred Wekwerth die großen Lebensthemen im Volkstheater: Macht, Liebe, Tod. Darin waren sich die Beteiligten nach den beiden Aufführungen während der Festtage zum Jubiläum der Stadterhebung Bobingens einig. Die Zusatzvorstellungen finden am Freitag, 15. November, und Samstag, 16. November, jeweils um 20 Uhr in der Singoldhalle statt.

Ganz wichtig sind Sonderregelungen beim Eintritt: Der 15. November gilt zugleich als „Nachholtermin“ für den regennassen Premierenabend am 11. Juli. Wer damals gültige Tickets hatte und wetterbedingt nicht kam oder nicht bis zum (trockenen) Beginn der Aufführung blieb, darf sein Ticket bis 15. Oktober im Kulturamt abgeben und kostenlos gegen ein Ticket für den 15. November in der Singoldhalle eintauschen. Nach dem 15. Oktober verlieren die Premierentickets vom Juli allerdings ihre Gültigkeit und können dann auch nicht mehr an der Abendkasse der Singoldhalle getauscht werden. Das Kulturamt bittet hier um Verständnis. Nicht getauschte Tickets gehen nach dem 15. Oktober dann in den freien Verkauf.

Und noch ein Punkt ist zu beachten: Es gibt keine Tickets direkt bei der Theater-Schmiede. Eintrittskarten zu 24 Euro (ermäßigt 20 Euro) sind erst ab 16. Oktober alleine bei den bekannten Vorverkaufsstellen zu bekommen:

l Kulturamt der Stadt Bobingen, Telefon 08234/8002 -36 und -31

l Bücher Di Santo, Hochstraße 5b, Telefon 08234/5415

l Schreibwaren Schiller, Winterstraße 20, Telefon 08234/85 88.

l Ticketservice, Maximilianstraße 3, Augsburg, Tel. 0821/7773410.

l online via reservix.de und stadt-bobingen.de

