Unbekannter bricht Auto auf und stiehlt Geldbeutel

Der Wagen stand gerade mal eine halbe Stunde am Stausee in Bobingen. Schon war es passiert.

Nur eine halbe Stunde ließ der Besitzer eines Autos dieses am Wertach-Stausee in Bobingen aus den Augen. Schon war es passiert. Am Freitag zwischen 10.15 und 10.45 Uhr schlug ein bislang Unbekannter die Scheibe der Beifahrertür ein. Er stahl lediglich den Geldbeutel des Geschädigten mit etwa 30 Euro Bargeld. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf ca. 350 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Bobingen unter der Rufnummer 08234/96060 entgegen.

Lesen Sie dazu auch