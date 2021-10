Unbekannter fährt Auto in Bobingen an und verschwindet

Ein Unbekannter hat in der Regensburger Allee in Bobingen ein Auto angefahren und sich anschließend aus dem Staub gemacht. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein bislang Unbekannter hat in Bobingen ein Auto beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall zwischen Montagnachmittag und Mittwochmittag. Dabei wurde ein Auto, das in einer Parkbucht in der Regensburger Allee auf Höhe der Anicher Straße geparkt war, angefahren.

Das Auto wurde auf der linken Fahrzeugseite beschädigt. Die Polizei schätzt den entstandene Sachschaden auf rund 1500 Euro. Vom Unfallverursacher fehlt jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96060 entgegen. (AZ)