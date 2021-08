Unbekannter stiehlt Rucksack auf Friedhof in Bobingen

Auf dem Friedhof in Bobingen wurde ein Rucksack aus einem Auto entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein bislang unbekannter Täter hat auf dem Friedhof an der Maria-Hilf-Straße in Bobingen einen Rucksack gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall am Dienstag zwischen 15 und 15.30 Uhr. Der Rucksack befand sich im Auto einer Gärtnerei.

Während der Eigentümer mit seinen Kollegen in der Nähe Arbeiten durchführte, wurde der Rucksack gestohlen. Darin befanden sich ein Geldbeutel und eine Astschere. Der Beuteschaden beläuft sich auf rund 420 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96060 entgegen.