Bobingen

12:01 Uhr

Unfälle auf schneeglatten Straßen: In Bobingen rutscht ein Bus in den Graben

Plus Auch am Dienstag gab es zahlreiche Unfälle auf glatten Straßen. Erneut landete ein Bus im Graben.

Von Norbert Staub

Auch am Dienstag hatte die Polizei alle Hände voll zu tun mit Unfällen auf schneeglatten Straßen. Im Bereich der Polizei Bobingen wurden zwischen 10 und 13.30 Uhr elf Unfälle registriert - deutlich mehr als an einem normalen Werktag. "Das ging zweitweise hoch her bei uns, und es hat bei der Vielzahl an Unfällen in dem kurzen Zeitraum manchmal auch etwas gedauert, bis die Abschleppdienste kamen", sagte Markus Graf, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Bobingen.

