Werden die Bobinger Friedhöfe vernachlässigt?

Plus Nach Meinung der FBU-Fraktion im Bobinger Stadtrat ist der Zustand der Friedhöfe verbesserungswürdig. Daher hat die Partei zu dem Thema einen Antrag gestellt.

Die Mängelliste ist lang, die die Mitglieder der FBU-Stadtratsfraktion zusammengestellt haben. Am schlimmsten trifft es demnach den Friedhof in Bobingen selbst.