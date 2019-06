vor 18 Min.

Bobingen ehrt die Kolpingsfamilie

Für ihr vielfältiges und dauerhaftes Engagement im Sinne der Gemeinschaft ihrer Mitmenschen erhalten die 700 Mitglieder den Kulturpreis der Stadt. Die Übergabe wird beim Sommerempfang gefeiert

Von Ingeborg Anderson

Mit der Verleihung des Kulturpreises 2019 der Stadt Bobingen wird sich die Zahl der Preisträger rapide vergrößern. Sind es 26 Personen, die seit seiner Auslobung im Jahr 2000 ausgezeichnet wurden, kommen nun mit dem Preisträger 2019 auf einen Schlag rund 700 dazu. Denn es ist die Kolpingsfamilie Bobingen, die heuer geehrt wird. Die Organisation erhält den Preis für ihr vielfältiges Engagement in der Brauchtumspflege und in sozialen Bereichen.

Vom Festival bis zu Bildungskursen

Kolping-Vorstand Josef Bühler ist über die Entscheidung des Stadtrates sehr erfreut: „Es hat uns völlig überrascht, aber es ist auch eine sehr schöne Anerkennung für unsere Aktivitäten“, sagt er. Wir treffen ihn jenseits der Wertach nahe Bobingens Siedlung, wo er und zahlreiche Kolping-Mitglieder bei den Arbeiten rund ums jüngste Tschambolaya-Festival Hand anlegen. Seit 15 Jahren organisiert die Kolpingsfamilie dieses mehrtägige Festival für die Bobinger Jugend. Aber das ist nur eine der sehr vielfältigen Aktivitäten der Organisation. Mit besonderen Aktionen setzt sie Akzente im Jahreslauf.

Etwa mit dem Kinderfasching, dem Johannisfeuer, Andachten und Aktionen um die Kolping-Kapelle an der Umgehungsstraße im Osten der Stadt sowie den Nikolaus-Hausbesuchen, um nur einiges zu nennen. Hinzu kommen Kinderbetreuung und Bildungsangebote. In gelebtem Glauben engagieren sich die Mitglieder sozial und karitativ, bewahren Traditionen und pflegen das Brauchtum, wie etwa das Gestalten und Aufstellen des Maibaums in diesem Jahr. Die Grundsätze der Gemeinschaft sind Programm, welches durch praktisches Handeln in Bobingen immer wieder sichtbar wird: „Die Kolpingsfamilie versteht sich als eine familiäre Gemeinschaft. Sie lebt vom partnerschaftlichen Miteinander und Zusammenhalt der Generationen. Durch die generationenübergreifende Arbeit ergibt sich eine besondere Chance, dass Jugendliche und Erwachsene sich gegenseitig als Partner für ihre Arbeit gewinnen.“ Die Bobinger Kolpingsfamilie kann auf eine fast hundertjährige Geschichte zurückblicken. Sie wurde 1925 als Burschen- und Gesellenverein gegründet, der im gleichen Jahr in die Kolpingsfamilie aufgenommen wurde. Selbst in der schwierigen NS-Zeit, als alle Aktivitäten verboten waren, wurde das Vereinsleben nicht vollständig aufgegeben. Und 1946 nahm die Organisation ihre Arbeit wieder auf – gemäß der Devise des Gründers Adolph Kolping: „Nur mutig vorwärts. Gott wird für die Zukunft sorgen!“

Die Gemeinschaft macht es aus

Was ist für die Mitglieder das Besondere an dieser Organisation, fragen wir den Vorsitzenden Josef Bühler? „Die Gemeinschaft. Dass es Spaß macht, gemeinsam etwas zu schaffen, auch wenn es manchmal schwer ist“, sagt er. Und Pressesprecherin Stefanie Bobinger fügt hinzu: „Es ist die familiäre Atmosphäre, das Generationenübergreifende, was immer wieder neu motiviert.“ Auch die mit der Ehrung verbundene finanzielle Anerkennung soll im Sinne der Kolpingsfamilie verwendet werden. „Vielleicht für ein Kinderfestival oder Ähnliches“, sagt Bühler. Der Kulturpreis der Stadt Bobingen wird der Kolpingsfamilie beim Sommerempfang der Stadt am 7. Juli im Unteren Schlösschenpark überreicht.

