Bobingen investiert Millionen in günstige Wohnungen

Plus Bobingen plant Millionen im Haushalt für den Bau günstiger Wohnungen ein. Investiert wird auch in Kinderbetreuung und das Ganzjahresbad wird weiter verfolgt.

In seiner Abschlussrede zu den Haushaltsplanungen betonte Bürgermeister Bernd Müller, dass die Debatten sehr konstruktiv und zielführend gewesen seien. Somit sei es gelungen, einen soliden Haushaltsplan auf der Grundlage des Eckpunktepapiers von 2019 aufzustellen. Dieses Papier sei von der Rechtsaufsicht der Gemeinden als „verantwortungsvolle und zukunftsfähige Finanzpolitik“ gelobt worden. So seien die Anforderungen an die Finanzen im Jahr 2020 bereits klar. Bobingen investiert vor allem in günstige Wohnungen.

An der Koloniestraße entstehen derzeit 36 städtische Wohnungen. Für den Bau werden rund 4,5 Millionen Euro investiert. Mit diesen dringend nötigen Investitionen sei der Handlungsspielraum im aktuellen Haushaltsjahr bereits deutlich eingeschränkt, so Bürgermeister Bernd Müller in der jüngsten Haushaltssitzung. Im Großen und Ganzen folgt der Plan den bereits im Vorjahr gestellten Weichen und den Vorgaben aus dem damals erstellten „Eckpunktepapier“. Darin wurde festgelegt, welche Projekte anzugehen sind und in welcher Reihenfolge das geschehen solle.

Bobingen steckt 6,2 Millionen Euro in Kinderbetreuung

Die Pflichtaufgabe Kinderbetreuung schlägt mit dem höchsten Kostenanteil zu Buche. Für den Neubau der Evangelischen Tagesstätte an der Wertachstraße, den Anbau von zwei Kindergartengruppen an die Krippe Regenbogen und den Zuschuss für den Neubau der Tagesstätte Kleine Farm in Straßberg sind insgesamt 6,2 Millionen Euro im Haushalt vorgesehen.

700.000 Euro für Ganzjahresbad-Planung

Auch das Projekt „Ganzjahresbad“ solle im aktuellen Jahr weitergeführt werden. Für die Planungskosten sind rund 700.000 Euro eingeplant.

Der Indikator Pro-Kopf-Verschuldung sei indes wenig aussagekräftig, erklärte Bernd Müller in seiner Rede zum Haushaltsplan. Zu unterschiedlich seien die Anforderungen in verschiedenen Gemeinden, die nur auf den ersten Blick vergleichbar seien. Zum Beispiel müsste Bobingen allein vier Grundschulstandorte unterhalten, Schwabmünchen dagegen nur einen. Weiterhin seien auch die Aufwendungen für den Erhalt von Sportstätten in Bobingen höher. Nicht zuletzt auch deswegen, weil es außer der Realschule keine weiterführenden Schulen gebe und somit auch keine Landkreiszuwendungen für die Schulsportstätten.

Dass Bobingen einen soliden Haushalt vorlegen könne, liege auch an der positiven Wirtschaftslage. So sei mit gleichbleibenden oder sogar leicht steigenden Einnahmen zu rechnen. Auch die Signale aus Berlin und München bezüglich der laufenden Förderprogramme seien weiterhin beruhigend. Allerdings, so Müller, müsse man beachten, dass bei allen Projekten, trotz Förderung immer noch ein erheblicher Eigenanteil bleiben würde. Ein gutes Beispiel hierfür sei die Kita-Erweiterung Regenbogen. Trotz eines Fördersatzes von 90 Prozent stünden den Kosten von 2,3 Millionen Euro nur Fördergelder von rund 900.000 Euro gegenüber. Denn die tatsächlichen Kosten entsprächen nicht den förderfähigen Kosten.