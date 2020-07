vor 22 Min.

Bobingens Ortsdurchfahrt wird wieder gesperrt

Plus Wieder einmal wird in Bobingen die Ortsdurchfahrt gesperrt. Was genau in der Lindauer Straße passiert und wie lange die Arbeiten wohl dauern werden.

Von Elmar Knöchel

Mit Sperrungen der Ortsdurchfahrt hat man in Bobingen mittlerweile Erfahrung. Nach den Arbeiten in der Augsburger-, der Hoch- und zuletzt in der Lindauer Straße sind nun der Kirchplatz und noch einmal die Lindauer Straße an der Reihe. Der Hintergrund: Die Lindauer Straße, die momentan noch eine Staatsstraße ist, soll zur Ortsstraße umgewidmet werden. Damit der Freistaat die Straße in einwandfreiem Zustand übergeben kann, muss die Fahrbahndecke erneuert werden.

Diesen Umstand nutzt die Stadt Bobingen aus, um per Fahrbahnmarkierung im Süden einen Mini-Kreisverkehr, durchgehend Fahrradstreifen und am Kirchplatz eine Fahrradaufstellfläche auszuweisen. Zusätzlich will die Stadt alle Einmündungen sanieren. Durch die Erneuerung der Fahrbahndecke, einschließlich am Kirchplatz, sind erhebliche Behinderungen durch die Baustelle zu erwarten. Daher ist es den Verantwortlichen in der Stadtverwaltung besonders wichtig, früh und umfassend zu informieren.





Bobinger Geschäftsleute und Anwohner wurden im März erstmals informiert

Alle Gewerbetreibenden wurden bereits im Vorfeld zu einem Gespräch eingeladen und vorbereitet. Die Anwohner wurden bereits im März informiert und haben vor wenigen Tagen nochmals Informationen erhalten.

Beginnen werden die Arbeiten mit dem Kirchplatz im Norden und dem Bereich zwischen Kreisverkehr und Aldi-Zufahrt im Süden. So werden die südliche und die nördliche Zufahrt zur Lindauer Straße ab dem 18. August jeweils für circa eine Woche gesperrt sein.

Eine Zufahrt zur Lindauer Straße wird dann nur noch über die Seitenstraßen möglich sein. Die Umleitung des Verkehrs, der normalerweise über den Kirchplatz fließt, erfolgt über die Hoechster-, Max-Fischer- und Ortsumgehungsstraße.

Autos und Busse werden in Bobingen durch die Poststraße geleitet

Für den innerörtlichen Verkehr steht die Poststraße zur Verfügung. Wobei über diese allerdings auch die Busse des AVV geleitet werden und es dort dadurch zu Behinderungen kommen kann. Sobald Kirchplatz und südliche Zufahrt fertiggestellt worden sind, kann dort der Verkehr wieder fließen. Doch gleichzeitig wird die Lindauer Straße komplett gesperrt werden.

Das Ende der Arbeiten ist für den 18. September geplant. Schlechtes Wetter oder unvorhergesehene Schwierigkeiten könnten jedoch zu einer Verzögerung führen. Für Anwohner bleibt während der Bauarbeiten die Zufahrt zu ihren Grundstücken eingeschränkt möglich. Mit Ausnahme der Zeiten, zu denen im Bereich ihrer Zufahrten der alte Asphalt abgefräst und der neue eingebaut wird. Darüber wird die beauftragte Firma dann kurzfristig informieren.

Geschäfte entlang der Lindauer Straße sind während der Sperrung zu Fuß erreichbar

Die Einzelhandelsgeschäfte bleiben während der gesamten Baustelle zu Fuß erreichbar. Die Fußwege sind von den Arbeiten nicht betroffen. Eine direkte Anfahrt mit dem Auto wird zwar möglich sein, da jedoch keine Parkplätze an den Geschäften zur Verfügung stehen, wird es in der Praxis keinen Sinn ergeben. Als mögliche Parkräume dienen in dieser Zeit die Flächen in den Seitenstraßen.

Träger der Maßnahme ist der Freistaat Bayern. Die Stadt Bobingen hat nur eine begleitende Funktion. Trotzdem sei bereits im Vorfeld versucht worden, die Behinderungen für Anwohner und Kunden der Einzelhandelsgeschäfte so gering wie möglich zu halten. Im Bobinger Tiefbauamt ist man zuversichtlich, dass – sollte das Wetter einigermaßen mitspielen – der geplante Zeitrahmen eingehalten wird.

