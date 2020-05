Bobingens neuer Bürgermeister: Klaus Försters Kaltstart in den Traumjob

Plus Bobingens neuer Bürgermeister Klaus Förster ist seit einer Woche im Amt. Wie sich die Corona-Krise auswirkt und wie er sich die Arbeit im Stadtrat vorstellt.

Ein Jobwechsel ist ein einschneidendes Ereignis. Manchmal mit Vorfreude, aber auch mit Ungewissheit verbunden. Wie muss sich da jemand fühlen, der von einem Tag auf den anderen die Geschicke einer Stadt mit über 17.000 Einwohnern lenken soll? Bobingens neuer Bürgermeister Klaus Förster erzählt, wie er die ersten Tage im Amt erlebt hat und was er mit Bobingen vorhat.

„Am 4. Mai um 7.30 Uhr war ich im Büro. Erste Frage: Wie komme ich in den Computer?“ So schildert Klaus Förster den Beginn seiner Laufbahn als Erster Bürgermeister in Bobingen. Ganz unbedarft ist er natürlich nicht. Denn vorher hat er viele Jahre in leitender Funktion in der Königsbrunner Verwaltung gearbeitet. So seien ihm die Abläufe in einer Stadtverwaltung vertraut. Trotzdem gebe es Unterschiede. Nicht nur, dass die Königsbrunner Verwaltung wesentlich größer ist, auch die Abläufe im Einzelnen unterscheiden sich.

Klaus Förster: Eine tolle Truppe in Bobingen

Deshalb braucht es trotzdem eine gewisse Eingewöhnungsphase. Doch, so schwärmt Förster, „das ist schon eine tolle Truppe hier“. Alle Mitarbeiter seien ihm absolut offen begegnet und sofort bereit, ihm zu helfen und auch gleichzeitig neuen Ideen gegenüber aufgeschlossen. Und davon habe er eine ganze Menge, erzählt der neue Chef im Rathaus.

Als Erstes sei ihm aufgefallen, dass es in Bobingen keine Stelle für Pressearbeit gebe: „Das muss sich ändern. In Königsbrunn sind damit drei Mitarbeiter beschäftigt.“ In Bobingen sei die Öffentlichkeitsarbeit bisher eher unkoordiniert abgelaufen. In Zukunft solle die Betreuung der Medien, der sozialen Medien und auch des Bobinger Stadtboten in einer Hand vereint sein. Dadurch erhofft sich Klaus Förster eine Steigerung der Informationsgehalte, deren Qualität und vor allem mehr Transparenz in allen wichtigen Bereichen.

Bobingens neuer Bürgermeister spricht von Traumjob

Auf die Frage, ob Bürgermeister sein Traumjob sei, antwortet er kurz und bündig: „Ja“. So ein bisschen hätte er ja schon gewusst, was auf ihn zukommt. Immerhin hatte er ja schon einige Male seinen Vorgänger im Amt vertreten. Und schließlich sei er angetreten, um Verantwortung zu übernehmen und seine Kraft zur Gestaltung einer besseren Zukunft für Bobingen einzusetzen.

Dass es nicht immer nur leicht sein wird und dass ein Bürgermeister auch einmal unpopuläre Entscheidungen treffen muss, damit müsse man leben. Man könne es schlichtweg nicht immer jedem recht machen. Aber sein Motto sei: „Erst einmal die Anliegen prüfen und dann sachkundig, kompetent und mit Fingerspitzengefühl entscheiden. Und vor allem: die Entscheidung auch vernünftig erklären. Das alles bei größtmöglicher Transparenz.“

Wichtig sei es ihm auch, immer ein offenes Ohr zu haben. Sowohl für die Anliegen und Fragen der Verwaltungsmitarbeiter als auch für die der Bürger. Ein Bürgermeister „zum Anfassen“ wolle er sein. Auf die Frage, ob die Corona-Krise den Amtsantritt und das „Drumherum“ erschwert habe, sagt Förster: „Natürlich war das nicht einfach. Bereits im Wahlkampf hat es keine Veranstaltungen gegeben. Den Wahlsieg zu feiern war nicht möglich. Mein Abschied aus der Königsbrunner Verwaltung ging in aller Stille vor sich. Auch der Amtsantritt in Bobingen war ruhig. Die meisten Mitarbeiter konnte ich bisher nur per E-Mail begrüßen.“ Es sei schon eine komische Zeit im Moment. Aber das gelte ja schließlich für alle, meint Klaus Förster. Daher wolle er sich bestimmt nicht beklagen.

Klaus Förster: Interessante Mehrheitsverhältnisse im Stadtrat

Aber es mache die kommenden Monate für ihn sicher spannender, als ihm grundsätzlich lieb sein könne. Zwar habe ihm Stadtkämmerer Alexander Ziegler signalisiert, dass mit den Finanzen noch alles im grünen Bereich sei, aber niemand könne voraussehen, wie sich das in den nächsten Monaten entwickeln wird. So sei momentan wenig Luft für neue Entscheidungen. Und Projekte, die noch nicht begonnen wurden, müssten erst einmal warten. Er sei sich auch dessen bewusst, dass sich mit seinem Amtsantritt vieles verändert habe. So seien auch die Mehrheitsverhältnisse im neuen Stadtrat als „interessant“ zu bewerten. Es mache seiner Ansicht nach keinen Sinn, grundsätzliche Vereinbarungen mit einzelnen Fraktionen zu treffen. Vielmehr sei es vernünftig, je nach Themenlage mit guten Vorschlägen auf breite Mehrheiten über die Parteigrenzen hinweg zu setzen. „Wir machen ja keine Parteipolitik, sondern wollen alle nur das Beste für Bobingen“, sagt der neue Bürgermeister.

So wolle er auch mit seinen noch zu wählenden Stellvertretern ein Team bilden, das sich die Aufgaben teilen soll. Damit wolle er dafür sorgen, dass man möglichst oft bei Veranstaltungen Präsenz zeigen könne, um mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen: „Ich verstehe mich als Teamplayer. Daher werde ich in Zukunft einiges anders machen.“ Viel Zeit wird der Neue im Rathaus wohl nicht haben. Die allgemeine Lage zwingt ihn mehr oder weniger zu einem Kaltstart.

Seine erste Stadtratssitzung leitet Klaus Förster am Dienstag, 12. Mai. Beginn: 18 Uhr in der Singoldhalle.

