Bobinger ist fast ein Leben lang bei der Feuerwehr

Plus Brände löschen, verletzte Menschen retten oder bei Veranstaltungen für Sicherheit sorgen – fast sein ganzes Leben lang war Anton Mayr bei der Feuerwehr.

Das ist dem ehemaligen Bauhofmitarbeiter schon zur Routine geworden, dass er nach seinem Ausscheiden aus Altersgründen in den ersten Wochen immer noch zu den Einsätzen kam, wie er lachend verrät.

Am 6. Januar 1970 wurde Mayr mit dem traditionellen Handschlag bei der Jahreshauptversammlung in die Feuerwehr aufgenommen. Eine gemeinsame Gruppe junger Burschen sei es damals gewesen, die alle erst zusammen bei der Kolping gewesen seien, erinnert er sich. Anton Mayr hatte sich anstelle des Wehrdienstes zudem verpflichtet, zehn Jahre lang bei der Freiwilligen Feuerwehr Dienst zu tun. Das bedeutete, zusätzlich zu den Gruppenstunden jeden Dienstag seine Arbeit tun: Autos und Schläuche waschen, Wache und Fahrzeuge pflegen.

Besonderes Geschenk zum Abschied

Die Arbeit und der Einsatz im Ehrenamt machten Anton Mayr Spaß. Im Januar 1977 besuchte er den Atemschutzlehrgang an der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg. Seither war er als Atemschutzträger in der Wehr. Und das bis zu seiner Pensionierung aus Altersgründen im Herbst letzten Jahres. Eine Seltenheit, denn die Atemschutzträger müssen üblicherweise alle drei Jahre zur Gesundheitsprüfung, ab dem 50. Geburtstag sogar jährlich. Nicht alle Kameraden nehmen diese zusätzliche Verpflichtung auf sich – und nicht alle schaffen den Gesundheitscheck tatsächlich bis zu ihrem Ausscheiden.

In der Freiwilligen Feuerwehr Bobingen jedenfalls war Anton Mayr der Erste, der als aktiver Atemschutzträger in Rente ging. Von seiner Feuerwehrgruppe bekam er deshalb ein besonderes Geschenk zum Abschied: einen Feuerwehrmann mit Atemschutz aus Holz, der nun vor seiner Haustür steht.

Kommandant Walter Mayr ist selbst in dieser Feuerwehrgruppe. Er lobt den Einsatz von Anton Mayr. „Es ist auf jeden Fall eine große Ausnahme, dass jemand bis 65 noch so fit ist“, erklärt er und verweist auf das Deutsche Feuerwehrsportabzeichen in Gold, das Anton Mayr zu seinem Abschied noch ablegte. Damit sei er so manchem Jüngeren in Sachen Fitness noch einiges voraus.

Fitness ist wichtig

Gerade für einen Atemschutzgeräteträger ist Fitness wichtig. Der Pressluftatmer wiegt rund 18 Kilo, die müssen bei einem Einsatz zusammen mit der Schutzkleidung mitgetragen werden. Vor allem bei heißen Sommertemperaturen eine Höchstleistung für die Feuerwehrmänner. Die Verwendung von Atemschutz geschehe, erzählt Mayr, heute bei mehr Einsätzen als früher. Der Selbstschutz für die Feuerwehrleute sei immer wichtiger geworden. Wo man früher im Schnelleinsatz einfach in eine Wohnung gegangen sei, gingen heute immer Atemschutzträger voran. Auch bei einem Autobrand im Freien habe man früher nie Pressluftatmer aufgesetzt. Heute schon.

Vieles hat Anton Mayr in seinen 49 Jahren bei der Feuerwehr schon erlebt. Vor allem schlimme Eindrücke haben sich dabei bei ihm eingebrannt. Die Männer der Feuerwehr ruft man leider meistens, wenn es gefährlich oder tragisch wird.

Im Einsatz ist es wichtig, dass sich die Männer hundertprozentig aufeinander verlassen können. Deshalb wird Kameradschaft nicht nur bei der Bobinger Wehr großgeschrieben. „Gerade beim Atemschutz muss man seinem Partner vertrauen können“, weiß Anton Mayr. „Geht man in ein verrauchtes Zimmer bei einem Wohnungsbrand, sieht man oft nur einen Meter weit. Kleine Brandherde bemerkt man erst, wenn man direkt davor steht.“ Deshalb sei es extrem wichtig, gut gesichert zu sein und sich auf seinen Kollegen – immer zwei Atemschutzgeräteträger bilden ein Team – verlassen zu können.

Bei Anton Mayr war das immer der Fall. Auf die Bobinger Feuerwehr lässt er nichts kommen. Dort war er zeit seines Lebens viele Stunden zu Hause. Heute nimmt er immer noch aktiv Anteil am Kameradschaftsleben. Seinen Kameraden wünscht er vor allem eines: „Dass sie immer wieder gesund von den Einsätzen nach Hause kommen.“ So wie er.