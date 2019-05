vor 58 Min.

Bücherei freut sich über buntes Graffito

Aktion mit Schulen zeigt, wie Sprühkunst gut ankommt und tristen Flächen Ausdruck gibt

Von Claudia Deeney

Die Stadt Königsbrunn ist um ein Graffito reicher, und zwar an der Südwand der Stadtbücherei. Dabei handelt es sich keineswegs um einen verspäteten Mainachtscherz, aber sehr junge Menschen waren trotzdem bei der Schaffung des bunten Werkes maßgeblich beteiligt.

Im Rahmen der Jugendkulturwochen griffen sechs Jugendliche zu Mundschutz und Spraydosen und sprühten ihre Kunst auf die bisher etwas trist aussehende Wand. Unter der Anleitung von Art Designer Patrick Bastian (Künstlername Lachs) entstand so ein farbenprächtiges, fröhliches und tierisches Großgemälde.

Einfach nur loslegen war jedoch nicht Sinn und Zweck des Workshops. Vorher hatten sich die Schüler der Via-Claudia-Realschule (RS) und des Fritz-Felsenstein-Hauses (FFH) schon Gedanken gemacht, was zur Stadtbücherei passt. Fußgängern und langsam fahrenden Autofahrern grinst jetzt auf der einen Seite eine lila-pink gestreifte Katze entgegen, die es sich themengerecht auf Büchern bequem gemacht hat. Die Grinsekatze ist eine Figur aus „Alice im Wunderland“ und stammt damit aus einem beliebten Kinderbuch. Auf der rechten Seite tummeln sich der Bücherwurm und ein Olchi. Letztgenannter ist der Star einer Kinderbuchreihe und hat deshalb seinen Platz auf der Wand verdient, wie seine Macher vom FFH erklären. Daniel und Leonie (beide 15 Jahre) sowie Viola (14 Jahre) hatten sehr viel Spaß und sagten: „Unsere Figuren sollen vor allem vorbeilaufende Kinder ansprechen.“ Gar nicht so einfach fanden die drei anfangs den Umgang mit den Spraydosen und dem Zubehör an Aufsätzen, würden aber nach eigenem Bekunden sofort weitere zur Verfügung gestellte Wände bunt gestalten.

Das liegt sicher auch am Leiter des Workshops, Patrick Bastian. Beide betreuenden Lehrerinnen waren sich da einig und lobten sein ausgeprägtes Einfühlungsvermögen. Er habe die jungen Menschen angeleitet, aber sie auch sehr selbstständig ausprobieren lassen. Ursula Aurich (RS) lobt: „Es war die ganze Woche eine tolle Zusammenarbeit untereinander.“ Sie und Luzia Ikas (FFH) griffen das Angebot von Kulturbüroleiterin Ursula Off-Melcher sofort auf, die Südwand als Kooperationsprojekt der Schulen miteinander zu besprühen.

Auch Patrick Bastian ist zufrieden: „Ich war angenehm überrascht, die jungen Graffiti-Künstler haben sehr gut zusammen harmoniert und haben vor der Wand nicht gegeneinander gearbeitet.“ Die drei Realschüler Benedikt (14 Jahre) sowie Marc und Jessica (beide 15 Jahre) haben schon Erfahrung mitgebracht. Im vergangenen Herbst haben sie ebenfalls im Rahmen der Jugendkulturwochen das Logo ihrer Schule auf große Leinwände gesprüht. Einzig und allein das Wetter hat nicht so ganz mitgemacht, es war doch recht kalt unter dem überdachten Vorbau, aber wenigstens trocken. „Wir sind immer mal in die Stadtbücherei gegangen zum Aufwärmen“, lacht Luzia Ikas und dort waren sie mehr als willkommen, wie die Leiterin Kathrin Jörg bestätigt. „Schließlich haben wir jetzt eine tolle und farbenfrohe Wand und damit eine super Werbung für die Stadtbücherei.“

Die Jugendkulturwochen sind ein fester Bestandteil des Königsbrunner Projektes, in welchem sich alle Schulen in der Brunnenstadt zusammengeschlossen haben. Das städtische Kulturbüro ist seit dem Jahr 2012 aktiv in dieses Projekt involviert. In verschiedenen Workshops kommen Jugendliche in Kooperationen unter den Schulen und auch in verschiedenen Altersstufen zusammen. Je nach Thema werden dabei auch Künstler oder Fachleute von außerhalb mit einbezogen.

Das Graffiti-Projekt wurde maßgeblich geleitet von Patrick Bastian (www.artdesing-bastian.com). Er wird das Werk auch noch professionell vervollständigen.

