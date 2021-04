Bund Naturschutz verschönert Außenbereich der Wertachklinik

Plus Mitglieder des Bund Naturschutz haben viele Ideen für mehr Grün rund um die Wertachklinik in Bobingen. Was umgesetzt werden soll.

Das Gelände der Wertachklinik Bobingen wird von Mitgliedern des Bund Naturschutz Bobingen verschönert. Die Ortsgruppe hat bereits seit Längerem Kontakt mit dem Umweltteam des Krankenhauses. Immer wieder kommen von den Mitarbeitern Impulse für die Verschönerung der Klinik-Umgebung. Veronika Schwarzenberger vom Bund Naturschutz berichtet: "Wir helfen hier gerne mit, die Grünanlagen für die Patienten ansprechend zu gestalten." So wurde bereits im vergangenen Herbst das verwilderte Atrium auf der Onkologie erst freigelegt und dann neu bepflanzt. Dabei achteten die Mitglieder des Bund Naturschutz mit ihrer Sachkenntnis darauf, dass die Pflanzen dort ohne großen Pflegeaufwand wachsen können.

Dieses Jahr an Ostern erwartete die Patienten dort zudem eine kleine Überraschung: große Figuren nach Art von Schriftsteller Helme Heines "Das schönste Ei der Welt" und eine Kopie der Geschichte schmückten die freien Flächen zwischen Pflanzen.

Den Sonnengesang des Franz von Assisi stellte der Bund Naturschutz auf Holztafeln im Krankenhauspark auf. Foto: Anja Fischer

Nisthilfen und Blumenzwiebeln werden eingesetzt

Zweites Projekt war ein ehemaliges Blumenbeet, das ebenfalls mit den Jahren komplett verwildert war. "Nach einer Begehung haben wir uns entschieden, auch hier tätig zu werden", berichtet Veronika Schwarzenberger. Ein Kostenplan für die 600 Euro an Ausgaben wurde erstellt, die nötigen Gelder beschafft. Claus Schorer vom Umweltteam der Wertachklinik Bobingen brachte den Vorschlag ein, einen Teil des Geldes für Nisthilfen im Krankenhauspark auszugeben. Eine Idee, die der Bund Naturschutz gerne aufgriff. Für rund 100 Euro wurden zudem Blumenzwiebeln gekauft, die nun im Frühjahr die Patienten mit zahlreichen getriebenen Blüten erfreuen. "Das Blumenbeet haben wir freigelegt und mit insektenfreundlichen Blumen und Stauden bepflanzt", sagt Veronika Schwarzenberger.

Bund Naturschutz investiert in Bobingen 100 Stunden Arbeit

Schon in diesem Frühjahr ging es weiter mit neuen Ideen: Der Krankenhauspark erhielt den auf Holzbrettern aufgezeichneten "Sonnengesang" des Franz von Assisi. Eine Winterarbeit sei es gewesen, sagt Schwarzenberger, die rund 100 Stunden Arbeit in die Beschriftung investiert hat. Die Bretter hatte der Bund Naturschutz noch in seinem Lager gehabt, das Abschleifen hatte eine örtliche Schreinerei unentgeltlich übernommen. Ursprünglich habe man den Sonnengesang im Singoldpark aufstellen wollen, dann aber wegen des drohenden Vandalismus davon Abstand genommen. Nun können sich die Patienten der Wertachklinik daran erfreuen.

Noch zwei weitere Projekte will der Bund Naturschutz in diesem Jahr im Park der Wertachklinik Bobingen umsetzen. So sollen in den nächsten Tagen weitere Frühblüher eingesetzt werden und damit den strengen Rand zwischen Auwald und Mähfläche aufweichen. "In der Nähe des Insektenhotels, welches die Kolpingjugend Bobingen vor einigen Jahren aufgestellt hat, planen wir zudem ein Staudenbeet mit etwa 30 Quadratmetern", verrät Schwarzenberger. Hier suche man gerade nach einer Finanzierung der rund 600 Euro Kosten. Auch dieses Beet soll mit insektenfreundlichen Stauden bepflanzt werden.

