Burgwalden

vor 18 Min.

Die Buchkopfquelle ist wieder eine Wanderung wert

Plus In Zusammenarbeit von Staatsforsten, dem Naturpark Westliche Wälder und engagierten Bürgern wurde das beliebte Ausflugsziel in Burgwalden saniert.

Von Elmar Knöchel

Generationen von Bobinger Schülern haben die idyllisch gelegene Buchkopfquelle auf ihren Wandertagen schon besucht. Seit den 1970er-Jahren lädt die kleine Anlage mit ihrem Rastplatz Wanderer zu einer Pause ein. Wer von Burgwalden nach Straßberg gehen will, der kann solch eine Pause auch gut gebrauchen. Denn direkt hinter dem Brünnlein beginnt der Weg hinauf zum Buchkopf, der der Quelle ihren Namen gibt. Rund 80 Höhenmeter gilt es dann hinauf zum rund 590 Meter hohen Hügel zu erklimmen. Zwischen Gipfel und der Quelle liegt im Wald die Brunnenstube, aus der die Buchkopfquelle am Fuß des Hügels gespeist wird. Mittlerweile war die Anlage in die Jahre gekommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .