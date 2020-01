31.01.2020

Chor hilft Einrichtungen der Gemeinde

Aus dem Projektchor und dem Adventssingen entsprang in Scherstetten ein Spendenbetrag von 500 Euro, mit dem nun Gemeindeeinrichtungen unterstützt werden können.

Dabei erhielt das ehemalige Raiffeisen-Lagerhaus für seine Renovierung 300 Euro aus dem Adventssingen. Jeweils 100 Euro aus dem Erlös des Singspiels „Erdreich-Himmelreich“ von Kathi Stimmer-Salzeder, das in den Pfarrkirchen Scherstetten und Schwabmühlhausen aufgeführt wurde, gingen in den Unterhalt des denkmalgeschützten Pfarrhofs und an den Kindergarten St. Peter und Paul an der Brunnenstraße.

Sowohl Bürgermeister und Kirchenpfleger Robert Wippel als auch die Kindergartenleiterin Tamara Ruchti freuten sich über die Spenden. (rusi)

