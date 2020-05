11.05.2020

Corona-Fall in Bobinger Heim für Asylbewerber

Bewohner dürfen die Bobinger Einrichtung für Asylbewerber vorerst nicht verlassen.

Die Zahl der Corona-Infektionen im Landkreis hat sich in den vergangenen Tagen nicht besorgniserregend vergrößert. Am Sonntag blieben die Zahlen sogar stabil bei 363 Infizierten, von denen 330 genesen und acht Kranke an den Folgen der Virusinfektion verstorben sind. Allerdings gibt es nun einen Fall, der zumindest für eine größere Anzahl an Tests sorgen wird.

Ein Bewohner eines Heims für Asylbewerber in Bobingen wurde zuletzt positiv auf das Virus getestet, wie die Behörden am Sonntag bestätigten. In dem Heim, das die Regierung von Schwaben betreibt, sollen etwa 50 Personen leben, die nun vorerst das Grundstück nicht verlassen dürfen. Wie die weiteren Schritte aussehen, war am Sonntag nicht in Erfahrung zu bringen.

