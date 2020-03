vor 52 Min.

Corona: Weitere Schließungen bei der Stadt Königsbrunn

Die bayerische Staatsregierung hat wegen der Corona-Krise den Katastrophenfall ausgerufen. Wie sich das auf die die Stadt Königsbrunn und die Bürger auswirkt.

Nachdem die bayerische Staatsregierung zur Eindämmung der Corona-Pandemie den Katastrophenfall in Bayern ausgerufen hat, gelten ab sofort weitgehende Verbote für Veranstaltungen und Versammlungen. Die Stadtverwaltung hat daher bis vorerst 19. April zusätzliche Maßnahmen ergriffen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Um eine Infektionswelle bei den städtischen Beschäftigen zu vermeiden und den Dienstbetrieb aufrechtzuerhalten, ist die Königsbrunner Stadtverwaltung ab Dienstag, 17. März, für den Parteiverkehr geschlossen. Dies betrifft auch alle Außenstellen wie Ordnungsamt, Kulturbüro, Personalmanagement, Stadtbücherei und Betriebshof. Alle Abteilungen sind jedoch zu den üblichen Öffnungszeiten per Telefon und Mail erreichbar; zudem wird auf das Bürgerserviceportal auf der städtischen Homepage www.koenigsbrunn.de verwiesen, wo zahlreiche Anliegen online erledigt werden können. Falls ein persönliches Gespräch unaufschiebbar ist, muss vorab ein Termin vereinbart werden.

Gelbe Säcke können derzeit nur beim Wertstoffhof, St.-Johannes-Straße 42, abgeholt werden, der vorerst noch geöffnet ist. Alle ausgeliehenen Medien der Stadtbücherei sind automatisch bis 4. Mai verlängert. Während der Schließzeit kann unter www.onleihe-schwaben.de das Online-Angebot genutzt werden. Bereits gekaufte Karten für Veranstaltungen der Stadtbücherei können zu jedem späteren Zeitpunkt zurückgegeben werden.

Stadtwerke Königsbrunn teilen ihre Belegschaft auf

Da die Aufrechterhaltung der Wasser- und Abwasserversorgung oberste Priorität hat, haben die Stadtwerke Königsbrunn entschieden, ihre Belegschaft aufzuteilen und bis auf weiteres im wöchentlichen Wechsel einzusetzen. Dadurch bleibt das Unternehmen auch im Fall einer Ansteckung in der Belegschaft arbeitsfähig. Dies bedeutet, dass in Bereichen, die keine absolute Priorität haben, der Service der Stadtwerke derzeit nur mit Verzögerung möglich ist. Es wird gebeten, nur wirklich zwingend notwendige Anfragen telefonisch oder per E-Mail an die Stadtwerke Königsbrunn zu richten.

Im städtischen Friedhof ist ab sofort die Anzahl der Trauergäste in der Aussegnungshalle begrenzt; die Trauerfeierlichkeiten werden per Lautsprecher nach außen übertragen. Ebenso sind laut Anweisung der Bayerischen Staatsregierung alle Spiel- und Sportplätze gesperrt.





Themen folgen