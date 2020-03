Coronavirus: Trainer des TSV Schwabmünchen blickt besorgt nach Italien

Plus Paolo Maiolo lebt für seinen Sport. Doch im Moment treiben den italienischen Coach der Schwabmünchner Bayernliga-Kicker ganz andere Dinge um

Paolo Maiolo lebt für den Fußball. Und so trifft den Trainer der Bayernliga-Fußballer die derzeitige Spielpause, die bei den Amateuren verlängert wurde und nun mindestens bis zum 19. April andauern wird, natürlich hart. „Ohne Fußball ist Mist, aber das muss jetzt erst mal zurückstehen“, sagt sogar ein Fußball-Verrückter wie Maiolo. Denn der Italiener sorgt sich um seine Verwandtschaft in Verona und hat einen Stand auf dem Augsburger Stadtmarkt, bei dem er auch nicht weiß, wie es dort weiter geht.

Sorge um Verwandte in Italien

„Es tut mir in der Seele weh, wenn ich sehe, dass die Restaurants und Bars rund um die Arena in Verona verwaist sind“, sagt der 49-Jährige. Noch mehr aber macht er sich um seine Verwandtschaft Sorgen. Täglich telefoniert er mit seiner Schwester, die mit 62 Jahren zur Risikogruppe zählt. „Sie muss seit über einer Woche im Haus bleiben. Als sie mal kurz raus ist, haben die Sicherheitskräfte sie sofort zurückgeschickt.“ Außerdem hat Maiolo Cousins und Neffen in Italien, mit denen er Kontakt hält.

Und Paolo Maiolo betreibt einen Stand auf dem Augsburger Stadtmarkt. Zeitliche Einschränkungen für Gastronomiebetriebe, wie sie jetzt beschlossen worden waren, treffen ihn nicht: „Ich kann meinen Stand weiter bis 15 Uhr offen lassen; danach habe ich sowieso immer Feierabend gemacht.“ Allerdings fürchtet er, dass die Zahl der Menschen, die den Stadtmarkt besuchen dürfen, eingeschränkt wird. „Wenn sich das nicht mehr rentiert, dann muss ich den Stand halt ganz schließen“, sagt Maiolo.

Fitness-Progarmm für die Spieler

Seinen Bayernliga-Fußballern hat er in Absprache mit Fitnesstrainer Thomas Jakob ein Trainingsprogramm verordnet. Dabei geht es vor allem darum, durch Lauftraining und Stabilisationsübungen den Fitness-Stand der Spieler zu halten. Gemeinsames Training mit dem Ball ist ausgesetzt – der TSV Schwabmünchen hat, wie praktisch alle Vereine in der Region, den Trainingsbetrieb eingestellt.

Paolo Maiolo rechnet nicht damit, dass er mit seinem Team in dieser Saison noch mal antritt. „Wenn bis Ende April nicht mehr gespielt werden darf, dann halte ich es für unmöglich, die Saison zu beenden. Sechs Wochen kein Training mit Mannschaft und Ball – das ist einfach zu lang.“ Er glaubt, dass die Saison annulliert wird, sodass es keinen Auf- und Abstieg gibt und die Amateurligen in der kommenden Saison mit denselben Teams kicken wie in dieser Spielzeit. „Das wäre aus meiner Sicht das Fairste. Und vielleicht kann man ja dann die Chance nutzen, die Saison auf ein Kalenderjahr zu verteilen, was immer wieder mal diskutiert wurde“, so Maiolo.

Maiolo: Ich vermisse meine Mannschaft

Ein Fußballtrainer ohne Fußball – was macht der den ganzen Tag? „Der Fußball fehlt mir natürlich schon sehr. Ich vermisse vor allem meine Mannschaft und die Arbeit als Trainer“, sagt Maiolo. Anzuschauen gibt es für ihn derzeit nichts – weder bei der Bayernliga-Konkurrenz noch bei den Top-Teams in Bundesliga oder Champions–League. Er trifft sich zwar noch einmal die Woche mit den verantwortlichen Funktionären des TSV Schwabmünchen, doch das war es schon in Sachen Fußball. Doch der muss in Zeiten der Corona-Krise sowieso hinten anstehen – vor allem für Paolo Maiolo.

