Damit der Badeausflug nicht zur Gefahr wird

Immer wieder geraten Schwimmer in Seen und Flüssen in Not. Dann müssen die Rettungskräfte schnell vor Ort sein.

Das Sommerwetter lädt zum Schwimmen in Badeseen und Flüssen ein. Die Wasserwacht erklärt die Gefahren, die in den Gewässern im Landkreis Augsburg lauern.

Von Daniel Weber und Brigitte Mellert

Heiße Temperaturen und strahlender Sonnenschein locken in den Pfingstferien viele Badefreunde an die Gewässer im Landkreis. Lech und Wertach sind beliebte Stellen, an denen sich die Menschen abkühlen wollen – und dabei in Gefahr geraten können. Denn durch das Schmelzwasser aus den Alpen steigt der Pegel und ehemals kleine Flüsse verwandeln sich in reißende Ströme. Die Wasserwacht warnt eindringlich davor, in unbewachten Fließgewässern zu baden.

Martin Gschwilm ist Vorsitzender der Kreiswasserwacht im Landkreis Augsburg und kontrolliert mit seinen Kollegen regelmäßig die Gewässer. Seitdem Anfang Juni ein 16-Jähriger im Lech ertrunken ist und bis zum Wasserkraftwerk am Lechkanal in Gersthofen abgetrieben wurde, ist die Wasserwacht noch vorsichtiger geworden. Insgesamt sind diese Saison bereits drei Menschen in Gewässern in der Umgebung tödlich verunglückt – ein Kanufahrer starb im Eiskanal und eine Schwimmerin ertrank im Eisweiher bei Todtenweis. Gschwilm sagt: „Wegen der aktuellen Lage führen wir mehr Streif- und Fahrradfahrten durch.“ Er rät deshalb grundsätzlich, nur in freigegebenen Seen zu schwimmen. Bei Flüssen sei nicht abzusehen, wie viel Schmelzwasser aus den Alpen in die Gewässer im Landkreis fließen wird. Die Strömung sei deshalb unberechenbar, warnt er. Auch wenn die Wertach inzwischen besser erlebbar sei, rate er dort von Badeabenteuern dringend ab.

Strömungen, Wirbel und Schlingpflanzen sind nur einige der Gefahren beim Baden

Auch in nicht freigegebenen Baggerseen können Gefahren lauern: Gschwilm warnt vor Strömungen, Wirbeln und Schlingpflanzen. Außerdem werde die Wasserqualität nur an den offiziellen Badeseen wie zum Beispiel dem Ilsesee überprüft. An solchen Orten sei Baden ungefährlich. Es reiche, die normalen Baderegeln einzuhalten: Eltern müssten ihre Kinder beim Baden beaufsichtigen, ältere Menschen sollten sich vor dem Baden zunächst abkühlen und Badende sollten alleine keine weiten Strecken schwimmen.

Ein Problem bei nicht freigegebenen Badestellen sind blockierte Rettungswege, sagt Gschwilm. Im Ernstfall müsse die in Not geratene Person schnell erreichbar sein. „Aber an die Gewässer an der alten B17 zwischen Königsbrunn und dem Lechfeld kommen wir zum Beispiel nur schlecht oder gar nicht hin.“

Bei der Wasserwacht Steppach haben die tödlichen Badeunfälle zu Veränderungen geführt, wie Ortsvorsitzender Tobias Neubaur sagt. „Wir führen seitdem mehr Rettungsübungen in fließenden Gewässern durch und haben das Einsatzmaterial aufgerüstet.“ Bei den heißen Temperaturen kann auch Alkoholkonsum zur Gefahr werden, warnt Neubaur: „Grundsätzlich ist Grillen an Flüssen, sofern es erlaubt ist, nicht gefährlich. Aber alkoholisiert überschätzen sich viele.“ Fällt Neubaur und seinen Kollegen auf, dass jemand betrunken schwimmen gehen will, spricht er ihn an und warnt vor den Gefahren. „Wir können niemanden festhalten, aber im Notfall bleiben wir etwas länger vor Ort.“

Was tun Rettungsschwimmer, was sind Wasserretter?

Wer die Rettungskräfte tatkräftig unterstützen will, kann bei der Wasserwacht als Mitglied die Ausbildung zum Rettungsschwimmer und Wasserretter absolvieren. Der Unterschied liegt in der Art der Ausbildung: Rettungsschwimmer sind zumeist für die Wachdienste an Badestellen zuständig, während Wasserretter auf Einsätze ausrücken und viel mit technischen Hilfsmitteln arbeiten. Für Mitglieder ist die Ausbildung kostenlos. Ähnlich wie bei der freiwilligen Feuerwehr ist die Wasserwacht ehrenamtlich organisiert. Die Mitarbeiter rücken auf Abruf zu Notfällen aus. Nur die Aufsicht bei Badestellen ist – zumeist am Wochenende – in Schichten eingeteilt.

Rettungsschwimmer-Anwärter müssen eine praktische Prüfung bestehen. Dort geht es um Zeitschwimmen, Tauchen und Schwimmen in Kleidung sowie das Schleppen eines Geretteten. Darüber hinaus steht eine theoretische Ausbildung in Erster Hilfe an. Ein Wasserretter wird für Notfälle ausgebildet und lernt den Umgang mit Neoprenanzug, Rettungsboot und anderen technischen Hilfsmitteln. Zudem ist jeder Wasserretter auch ausgebildeter Rettungssanitäter.

Im Gegensatz zum Rettungsschwimmer an Seen muss ein Bademeister – im Fachjargon „Fachangestellter für Bäderbetriebe“ – sich vielmehr mit den technischen Aspekten seines Berufs auskennen. Dazu gehört der Umgang mit Chemikalien, Reinigung und Reparatur der technischen Anlagen und Öffentlichkeitsarbeit.

