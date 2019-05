06:01 Uhr

Das Freibad wartet nur noch auf mehr Sonne

Fleißig mit angepackt haben in den vergangenen Wochen die Studenten Maximilian Manz (links) und Fabian Becherer.

Am Samstag eröffnet das Aquamarin die Sommersaison. Manche nutzen es fast täglich

Von Peter Stöbich

Vor zwei Tagen lief Betriebsleiter Andreas Jasinski noch im Zwiebellook mit mehreren Kleidungsstücken übereinander durch das Freibadgelände, doch morgen soll das Wetter besser sein. Dann eröffnet das Bobinger Aquamarin die Sommersaison. Offizieller Start ist um 9 Uhr, doch schon drei Stunden früher wird Jasinskis Arbeitstag beginnen, um für die ersten Badbesucher alles Nötige herzurichten.

Die Becken werden beheizt

Die weniger Hartgesottenen hätte es im Wasser die letzten Tage noch arg gefröstelt, obwohl die Becken schon seit Tagen beheizt werden und das große Sportbecken zum Erhalt der Wärme mit einer Plane zugedeckt war. „Denn mit acht Grad Lufttemperatur war es während der Eisheiligen zu kalt und tagelang gab es keinen Sonnenschein“, stellt Jasinski fest. Mit einem Team aus Voll- und Teilzeitkräften war der Betriebsleiter schon seit Anfang April mit den Vorbereitungen beschäftigt. Damit zum Saisonauftakt alles klappt, gab es für das Personal sogar eine Urlaubssperre. „Viele Stammgäste warten schon ungeduldig, dass sie endlich wieder ins Freibad können“, weiß Jasinski.

Dass sein Beruf ziemlich anstrengend und stressig sein kann, sehen die meisten Leute nicht. „Die schimpfen nur, sobald etwas nicht in Ordnung ist, was hinter den Kulissen passiert, interessiert normalerweise niemanden.“

Die Studenten Fabian Becherer, 22 Jahre, und Maximilian Manz, 21, studieren Maschinenbau und unterstützen das Aquamarin-Team in Teilzeit. Wenn im Sommer großer Andrang herrscht, verstärken sie die Aufsichtskräfte. Gemeinsam mit dem Personal des städtischen Bauhofs haben sie während der vergangenen Wochen Hecken und Sträucher geschnitten, Rasen gemäht, Toiletten kontrolliert und und Zäune repariert.

Arbeit hinter den Kulissen gehört dazu

Regelmäßig müssen die Filter und Wasserqualität überprüft werden. Täglich kontrollieren Jasinski und seine Mitarbeiter die Anzeigen auf dem Bildschirm des Computers, der ihnen eventuelle Störungen in den umfangreichen technischen Anlagen signalisiert. „Sauber und sicher soll es sein“, sagt der Betriebsleiter, „das sind Grundvoraussetzungen für unsere Arbeit.“

Das Freiluftvergnügen der Besucher bedeutet für die Aufsichtskräfte oft anstrengende Tage. Denn manche Badegäste wollen sich in ihrer Freizeit gern austoben und nicht an die Bade- und Hausordnung halten. „Das kann in der Verbindung von Alkohol und Hitze für sie selbst und andere gefährlich werden“, sagt Jasinski.

Nach vielen Jahren haben er und seine Kollegen ein feines Gespür für riskante Situationen entwickelt. So können sie manche Probleme im Voraus erahnen. „Dann müssen wir sofort und eindeutig reagieren! Dass wir den ganzen Tag nur in der Sonne sitzen, hübschen Frauen im Bikini nachschauen und dafür auch noch Gehalt kassieren, ist nur ein Klischee.“ Fachangestellte für Bäderbetriebe, so die offizielle Bezeichnung, müssen auch etwas von Chemie, Hygiene, Recht, Psychologie und Technik verstehen.

Stammkunden schätzen das Aquamarin

Stammkunden schätzen das. Karin Erhard aus Bobingen beispielsweise, kommt seit Jahrzehnten fast jeden Tag und bei jedem Wetter ins Freibad. Als es 1966 eröffnete, besuchte es die damals Zehnjährige bereits mit ihren drei älteren Geschwistern. Zu dieser Zeit gab es noch nicht so viele Alternativen, sagt die Verkäuferin. In ihrer eineinhalbstündigen Mittagspause radelt sie ins Aquamarin, schwimmt eine Stunde, duscht und steht frisch und munter ab 14 Uhr wieder im Laden.

Das Aquamarin in der Parkstraße 3 ist täglich von 9 bis 19.30 Uhr geöffnet, bei regnerischem Wetter erst ab 14.30 Uhr. Die Tageskarte kostet für Kinder 1,80 Euro, für Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren 2,50 Euro und für Erwachsene vier Euro. Es gibt kostenlose Parkplätze und viele Attraktionen wie zum Beispiel ein Erlebnisbecken mit Strömungskanal, Wasserpilz und Sprudelliegen, eine große Rutsche, Beachvolleyball- und Kinderspielplatz sowie ein Trampolin und eine Tagesgaststätte.

