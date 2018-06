vor 36 Min.

Das Landratsamt nimmt es ein bisschen übergenau

Das Alte Rathaus von Schwabmünchen ist seit geraumer Zeit sanierungsbedürftig. Nun verzögert ein Dezibel die nötigen Arbeiten.

Von Carmen Janzen

Die Gründe für die Verzögerung der Sanierung des Alten Rathauses in Schwabmünchen sorgen für verständnisloses Kopfschütteln. Da wird um ein einzelnes Dezibel herumgerechnet, bis es den Grenzwert überschreitet. In der Realität ist wohl zwischen einem Geräuschpegel von 45 und 46 Dezibel kein Unterschied hörbar. Aber irgendwo verläuft die Grenze eben. Auch die Bedenken der Behörde zum Bebauungsplan haben das Potenzial zur Lachnummer: Da wird über die Wohnbebauung auf dem Festplatz diskutiert, die es gar nicht gibt. Klingt nach bürokratischem Irrsinn hoch drei.

Andererseits muss das Landratsamt eine rechtssichere Baugenehmigung erteilen. Die Behörde steht letztlich in der Haftung und wird schadensersatzpflichtig, wenn nicht alles zu 100 Prozent der Gesetzeslage entspricht. Deshalb will sie sich gegen alle Eventualitäten absichern. Durchaus verständlich, wenn man einen Blick in die Vergangenheit wirft: So wollte einst eine Anwohnerin gegen den Lärm auf dem Klosterlechfelder Pfingstmarkt klagen; das Vorhaben eines Bürgersaals am Bahnhof hat die Lechfeldgemeinde direkt wieder wegen des Lärmschutzes verworfen; in Langerringen klagten Anlieger gegen das Gemeindezentrum kurz vor Baubeginn. Und noch eine Anekdote: Die Stadt Schwabmünchen hat den Wasserdruck des Brunnens in der Neuen Mitte am Abend mittlerweile gedrosselt, weil es Beschwerden von Anwohnern wegen des lauten Geplätschers gab. Es gibt also nichts, was es nicht gibt. Da kann man eine gewisse Portion Übergenauigkeit des Landratsamtes vielleicht sogar nachvollziehen. Wenn auch nur mit Mühe.

