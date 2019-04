18.04.2019

Das Lechfeld klingt britisch

Die Band Spirit of Smokie spielt im Four Corners in Untermeitingen

2018 gehörte das Konzert der Gruppe Spirit of Smokie zu den großen Gänsehautmomenten im Four Corners in Untermeitingen. „Die Stimmung war unvergleichlich. Das wollten wir unseren Fans erneut bieten, und es ist uns gelungen, die drei Musiker erneut hierher zu holen“, berichtet William „Bill“ Wallace, in dessen Händen die Buchung der Bands liegt. Beim „Acoustic Gig“ wird Dean Barton, Sohn des 1995 tödlich verunglückten Smokie-Frontman Alan Barton, zusammen mit Andy Whelan als Lead-Gitarrist und Graham Kearns am Bass den Geist der britischen Kultband am Ostermontag, 22. April, ab 20.30 Uhr erneut aufleben lassen. Dabei werden Titel wie „Lay Back In The Arms Of Someone“ oder „Take Good Care Of My Baby“ wegen der fast identischen Stimme von Sohn Dean vom Original kaum zu unterscheiden sein. Auch die Musiker haben wegen der engen Verbindung zur ursprünglichen Formation das richtige Gefühl für „Living Next Door To Alice“. Karten gibt es im Internet unter www.fourcorners.de oder per Telefon unter 08232/904841. (bol)

Themen Folgen