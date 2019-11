vor 4 Min.

Das Staudenschloss wird umgebaut

Drei Jahre sind für das Großprojekt veranschlagt. So soll das „Staudenschloss“ – wieder vom Wasser der nahen Schmutter umflutet – anschließend aussehen.

Plus Bayerns Wissenschaftsminister Sibler bringt 2,4 Millionen-Euro-Zusage nach Mickhausen. In drei Jahren Zeit soll das Schloss eine neue Nutzung ermöglichen.

Von Walter Kleber

Der Umbau des Schlosses von Mickhausen naht. Gut drei Jahre sind vergangen, seit die Hermann Messerschmidt Kulturerbe-Stiftung im Spätsommer 2016 das „Staudenschloss“ in Mickhausen gekauft hat. Nach langen Verhandlungen mit vielen Fachbehörden – allen voran dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege (BLfD) – fällt in den kommenden Tagen der Startschuss für die groß angelegte Generalsanierung des fast 500 Jahre alten Wasserschlosses am Ufer der Schmutter.

Spatenstich Am Mittwoch, 20. November kommt Bernd Sibler , der bayerische Staatsminister für Wissenschaft und Kunst, zum ersten Spatenstich für das Großprojekt in die Staudengemeinde. Mit ihm greifen Staatssekretärin Carolina Trautner , Landrat und Bezirkstagspräsident Martin Sailer , die Bürgermeister Hans Biechele ( Mickhausen ) und Franz Feigl ( Königsbrunn ), sowie der Vorstand der Messerschmidt-Stiftung zum Spaten.

Mit der dringendsten Maßnahme, der Sanierung des Dachstuhls und der Neueindeckung der gesamten Dachfläche, kann indes frühestens im kommenden Frühjahr begonnen werden. Die Ausschreibungen für dieses und andere Gewerke sind gerade in Vorbereitung. Das Gewicht der Dachplatten hat die Statik des Dachstuhls im Laufe der Zeit bedenklich verschoben. Zudem ist das Dach an vielen Stellen undicht, es schneit und regnet herein. Überall stehen Kübel und Wannen, die Schnee und Regenwasser auffangen. Ziel Das erklärte Ziel der Stiftung ist es, das Schloss wieder der Allgemeinheit zugänglich zu machen und das geschichtsträchtige Gebäude „in den kulturellen und gesellschaftlichen Kontext der Gemeinde und der Dorfgemeinschaft einzubinden“. Dr. Wolfgang Knabe kommt ins Schwärmen: „Wir sehen uns in der historischen Verpflichtung und setzen auf ein partnerschaftliches und harmonisches Miteinander mit der ganzen Gemeinde, ihren Vereinen und der Dorfgemeinschaft!“ Gemeint ist, dass die Veranstaltungsräume öffentlich zugänglich oder zu mieten sind. Es soll dazu eine Gastronomie geben. Ferner soll das Schloss eine Bibliothek beherbergen und Exponate aus der großen geschichtshistorischen Sammlung von Dr. Knabe , so weit diese nicht im Mercateum untergekommen sind.

