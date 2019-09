06:00 Uhr

Das alte Wasserhaus muss weg

Als Brunnenhaus hat es ausgedient, doch als Technikraum war es bislang eine geschätzte Stromquelle für den Straßberger Sportplatz. Das wird sich ändern. So wie beim Rufbus und womöglich am Stimmengewicht der Bürger.

Von Elmar Knöchel

Schon seit 1981 wurde der Brunnen unter dem Wasserhaus am Straßberger Sportplatz nicht mehr genutzt. Weitere sieben Jahre – bis 1988 – diente er noch als Reserve. Dann wurde er endgültig abgeschaltet. Nach einigen Umbaumaßnahmen wurde das Gebäude dann an den Obst- und Gartenbauverein und den TSV Straßberg verpachtet. Während der Obst- und Gartenbauverein den Verlust seines Lagerhauses wohl noch verschmerzen könnte, ist es für den Sportverein etwas komplizierter. Denn dieser nutzt hauptsächlich die im Wasserhaus vorhandene Elektrik für den Betrieb des nebenliegenden Fußballplatzes. Ein Abriss des Gebäudes würde einiges an technischen Umbaumaßnahmen bedeuten und die Technik müsste auch irgendwo untergebracht werden, so Stadträtin Waltraut Wellenhofer. Doch am kommenden „Rückbau“, wie der Abriss genannt wird, führt wohl kein Weg vorbei.

Ein Amt besteht darauf

Dies begründete Bernhard Langert dem Werkausschuss des Stadtrates. Demnach müssten entsprechend der Wasserschutzversorgung nicht mehr genutzte Brunnen zum Schutz des Grundwassers rückgebaut und fachmännisch verschlossen werden. Das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth bestehe auf der Durchführung dieser Maßnahme, so Langert.

Die Stadt Bobingen habe sich zu diesem Zweck bereits den fachmännischen Rat eines Ingenieurbüros eingeholt. Es gebe zwei Möglichkeiten wie die Arbeiten durchzuführen wären. In beiden Fällen müsste jedoch mit schwerem Gerät gearbeitet werden. Somit wäre ein Erhalt des über dem Brunnen liegenden Gebäudes nur mit großen finanziellen Aufwand möglich. Dieser würde aber in keinem Verhältnis zum späteren Nutzen stehen. „Daher wird am Rückbau und dem daraus folgendem Abriss des Gebäudes wohl kein Weg vorbeiführen“, so das Fazit von Langert.

Ein Ersatzbau wird wohl nötig

Bürgermeister Bernd Müller zeigte ebenfalls Bedauern über diese Entscheidung. Gleichzeitig stellte er aber in Aussicht, dass mit beiden betroffenen Vereinen zeitnah Gespräche aufgenommen werden. Er könne sich vorstellen, dass an gleicher oder ähnlicher Stelle ein Ersatzbau entstehen könnte. Auch über einen Zuschuss seitens der Stadt zu diesem Zweckbau könnte nachgedacht werden.

Der Ausschuss empfahl dem Stadtrat, das Geld für den Abriss und den Rückbau des Brunnens im Haushaltsplan bereitzustellen.

Um die Tagesordnung und ein Rederecht für Bürger im Stadtrat ging es bei einem anderen Punkt. Die Stadtratsfraktion der Bobinger Grünen hat einen Antrag auf Einführung einer Bürgersprechstunde gestellt. Ziel sei es, „den Bürgern eine Möglichkeit zu bieten, mit den Stadträten auf Augenhöhe zu kommunizieren“, sagt Stadträtin Monika Müller-Weigand in ihrem Antrag. So könnte vor jeder Stadtrats- oder Ausschusssitzung eine halbstündige Fragerunde vorgeschaltet werden. Fragen könnten sowohl vorher schriftlich eingereicht, als auch spontan gestellt werden. So solle es den Bürgern der Stadt ermöglicht werden, aktiv an der sie betreffenden Gestaltung des Gemeinwesens teilzunehmen.

Bekommen Bürger Rederecht im Stadtrat?

Ähnlich verfahren einige kleinere Gemeinden im Landkreis, die regelmäßig den Tagesordnungspunkt „Der Bürger hat das Wort“ auf die Tagesordnung setzen. Edmund Mannes, Fraktionsvorsitzender der SPD-Fraktion im Stadtrat, könnte sich so eine Fragerunde durchaus vorstellen, erklärte er. Allerdings müsse über die genaue Durchführung noch beraten werden. Die CSU-Fraktion befände sich derzeit noch in der Diskussion zu diesem Thema, hieß es. Eine Stellungnahme sei im Laufe der Woche zu erwarten, ließ Fraktionsvize Franz Kaufmann wissen. Laut Müller-Weigand sollte das Thema bereits in einer der nächsten Stadtratssitzungen auf der Tagesordnung stehen.

Bald vorbei ist es mangels Nutzung mit einem anderen Angebot an die Bürger. Die im Sommer 2017 eingeführte Rufbuslinie zwischen Mickhausen und Bobingen wird mit dem Fahrplanwechsel im Dezember dieses Jahres wieder eingestellt. Mit Blick auf das zu geringe Fahrgastaufkommen wollte der Mickhauser Gemeinderat keine weiteren Gelder mehr für den Betrieb der Buslinie bereitstellen. Daher wird auch der Landkreis die Buslinie nicht mehr fördern. Die Stadt Bobingen hätte den Betrieb des Rufbusses gerne aufrechterhalten. Denn er habe schließlich die Stadtteile Waldberg und Kreuzanger an den Ortskern in Bobingen angebunden, so die Meinung im Finanzausschuss der Stadt. Aber ganz alleine könne Bobingen den Fahrbetrieb nicht finanzieren. So bliebe keine andere Wahl, als den Fahrdienst einzustellen.