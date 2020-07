17:29 Uhr

Das erzählt die neue Infotafel am Kirchplatz in Bobingen

Plus Ein kleines Fenster in die Vergangenheit: An der Kirchplatz-Mauer in Bobingen können Interessierte die wechselvolle Geschichte ganz anders entdecken.

Von Anja Fischer

Die Kirchhofmauer und der Kirchhof der Bobinger Pfarrkirche St. Felizitas sind Thema einer neuen Infotafel. Montiert hat sie der Bobinger Heimatverein d’Hochsträssler nun am „Blickfenster in die Vergangenheit“.

Das Blickfenster ist eine unverputzte Stelle – sie zeigt, wie sich die einzelnen Bauabschnitte im Laufe der vergangenen Jahrhunderte darstellen. Das Fenster ist ein Resultat der Sanierung im südlichen Bereich der Kirchhofmauer. Teilweise konnte die alte Mauer nicht erhalten bleiben und musste durch ein neues Mauerstück ersetzt werden. Die Sanierung erfolgte bewusst so, dass die einzelnen Abschnitte – neu und alt – erkennbar sind.

Geschichte des Kirchplatzes

Nachdem die Bauarbeiten nun so gut wie abgeschlossen sind, und rund um den Kirchhof bereits in den vergangenen Jahren etliche Sanierungs- und Renovierungsarbeiten wie die Restauration der Nischenwand mit dem gegeißelten Heiland oder die Neugestaltung der westlichen Mauer stattfanden, greift die Infotafel die Geschichte des Kirchplatzes in ihrer Gesamtheit auf.

Heimatkundler Franz Xaver Holzhauser hat die Informationen und die dazugehörigen Daten in mühevoller Kleinarbeit zusammengetragen. Bereits 1328 erfolgte die Ersterwähnung der nördlichen Kirchhofmauer in einem Lehenbrief des Bischofs von Augsburg. Die Mauer umschloss den Kirchplatz mit dem dazugehörigen Friedhof, auf dem ab dem achten Jahrhundert bis 1927 die Verstorbenen begraben wurden.

Zufluchtsort im Dreißigjährigen Krieg

Im Dreißigjährigen Krieg diente die Anlage mit einer Mauerdicke von bis zu anderthalb Metern und einer Höhe von fünf bis sechs Metern als Zufluchtsort. Der nördliche und der südliche Zugang waren damals sogar mit hohen Wehrtürmen gesichert.

Diese mussten 1828 auf der Südseite dem Schulhausneubau weichen. Das alte Mesnerhaus auf der Westseite wurde zum ersten Bobinger Rathaus umgebaut.

Noch viele weitere Informationen hält die Infotafel bereit und gibt damit einen Einblick auf die wechselhafte Geschichte, die von Schutz in unruhigen Zeiten spricht und die Vergangenheit in kurzen Worten auferstehen lässt. Auch die Hinweise auf die jüngsten Arbeiten fehlen nicht und geben so einen kurzen Überblick über die Jahrhunderte.

Pfarrer Thomas Rauch freute sich zusammen mit der Vorsitzenden des Heimatvereins, Corinna Kammerer, und dem Heimatkundler Franz Xaver Holzhauser, dass die Infotafel nun ihren Platz auf dem Kirchhof gefunden hat. Die Geschichte in Worten verknüpft sich damit mit dem Blick in die Vergangenheit.

