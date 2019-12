23:11 Uhr

Das letzte Konzert unter Daniela Rids Leitung

Am Ende des Konzerts nahmen die beiden Schlagzeuger Fabian Lechner (links) und Stefan Weihmayer ihre Dirigentin Daniela Rid in die Mitte und ließen sich bejubeln.

Emotional ist der Auftritt des Blasorchesters Obermeitingen. Musikverein nennt Namen des neuen Dirigenten

Von Sybille Heidemeyer

Es war das letzte Konzert des Blasorchesters des Musikvereins Obermeitingen unter der Leitung von Daniela Rid. Kein Wunder, dass alle Plätze im Saal des Obermeitinger Bürgerhauses besetzt waren.

„Dankeschön Daniela“, das Motto des Abends, fand nicht nur in rührigen Worten Ausdruck, sondern zog am Schluss auch als Banner hinter der Bühne auf. Eine Auswahl der schönsten Stücke der vergangenen neun Jahre, in denen Daniela Rid die Leitung hatte, wartete auf die Besucher.

Der Abend startete fulminant mit der „Jupiter Hymn“. Die beiden Schlagzeuger und Moderatoren Dominik Lauter und Georg Weihmayer navigierten als Ballonfahrer das Publikum durch das abwechslungsreiche Programm. Bei den Operettenklängen aus der „Leichten Kavallerie“ von Franz von Suppé zeigte das Orchester, was es kann. Getragen vom schönen Fundament des tiefen Blechs brillierten die Klarinetten und Flöten mit schnellen Läufen, Trompeten und Xylofon schufen den Trab der Pferde. Die Zuhörer dankten es mit viel Applaus.

Fotos und Zeitungsartikel zeigen das Wirken des Orchesters unter der Leitung von Daniela Rid

Fesseln ließ sich das Publikum von „At the break of Gondwana“ des singapurischen Komponisten Benjamin Yeo. Hier zog Daniela Rid tatsächlich noch mal alle Register. Vor allem das sechsköpfige Percussion-Ensemble meisterte seine Herausforderungen grandios. Nach Ernst Uebels Militärmarsch „Jubelklänge“ ging es weiter nach Paris mit einem Medley bekannter französischen Melodien. Im Foyer hatten die Besucher während der Pause Gelegenheit, die vergangenen Jahre des Orchesters unter Daniela Rids Leitung Revue passieren zu lassen – anhand von zahlreichen Fotos, Programmen und Zeitungsartikeln.

Im zweiten Teil des Konzerts ging es „Around the world in 80 days“ und zurück in die 1920er-Jahre mit Musik aus „The crazy Charleston Era“. Viel Freude hatten Musiker und Zuhörer mit der actionreichen Filmmusik aus den Indiana-Jones-Filmen. Die Lieder aus Ralf Benatzkys Singspiel „Im weißen Rößl“ rissen am Ende des Konzerts die Besucher mit. Dann wurde es emotional, als die Moderatoren den Dank des Orchesters „für neun harmonische und erfolgreiche Jahre“ zum Ausdruck brachten mit den Worten: „Wir verneigen uns vor Dir.“ Und natürlich ergriff auch Michael Weihmayer als Vorsitzender des Musikvereins das Wort und überreichte Daniela Rid einen großen Blumenstrauß.

Am Schluss ließ es sich auch Bürgermeister Erwin Losert nicht nehmen, Rid im Namen der Gemeinde für „ihr Engagement und ihr Herzblut“ zu danken. Als aktive Musikerin wird Rid dem Orchester erhalten bleiben.

Nach dem Konzert verabschiedeten sich die Musiker bei einer „After-Show-Party“ mit Einlagen sowie kleinen Geschenken von ihrer Dirigentin. Als neue Orchesterleitung stehe Robert Sibich in den Startlöchern, verriet Weihmayer auf Nachfrage.

Themen folgen