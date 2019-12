12:22 Uhr

Der Niklausmarkt öffnet seine Pforten

In Königsbrunn wartet am Wochenende beim Niklasmarkt ein vorweihnachtliches Angebot auf die Besucher. Was alles geboten ist.

Das Wochenende zum 2. Advent steht vor der Tür und damit ist in Königsbrunn der traditionelle Niklausmarkt angesagt. Von Freitagnachmittag bis Sonntagabend wird das Gelände zwischen Eishalle, Infopavillon 955 und dem Mercateum zum stimmungsvollen Treffpunkt für alle Fans der vorweihnachtlichen Märkte. Zahlreiche Stände bieten Leckereien, Geschenk- und Deko-Ideen, locken zum Bummeln, Schauen und Freunde treffen. Ein musikalisches Programm mit Königsbrunner Chören und Orchestern umrahmt den Markt (siehe Infokasten) an allen drei Tagen. Am Freitagnachmittag um 16 Uhr wird der adventlich geschmückte Markt mit den vielen Lichtern vom heiligen Nikolaus, einem Engel, und Bürgermeister Franz Feigl gemeinsam mit den Kindern des Johannes-Kindergartens eröffnet.

Hobby-Künstler beim Niklasmarkt in Königsbrunn

Auch dieses Jahr organisiert der „Hilfsfonds Königsbrunn für in Not geratene Bürger“ wieder seinen traditionellen Hobbykünstler-Markt. Im Informationspavillon 955 bieten Künstlerinnen und Künstler ihre handwerklichen und künstlerischen Werke, Schmuck, Bilder, Accessoires und Deko-Gegenstände an. Zudem gibt es einen großen Adventskalender-Schrank mit zahlreichen Überraschungen in seinen Schubladen.

An die kleinen Besucherinnen und Besucher ist an vielen Stellen gedacht. Der Nikolaus und seine Engel sind unterwegs und bringen den Kindern ihre Gaben. In einer eigenen Märchenhütte werden täglich um 17 und 18 Uhr Weihnachtsmärchen erzählt und auch das traditionelle Christkindl-Postamt fehlt nicht. Hier können die Kinder einen Brief oder einen Wunschzettel ans Christkind abgeben, der nach Himmelstadt weitergeleitet wird. Alle Briefeschreiber sollen auch vom Christkind einen ganz besonderen Brief zurückbekommen.

Am Samstag können in der Jugendfreizeitstätte Matrix von 14 bis 16 Uhr alle Niklausmarkt-Besucher Wildvogel-Futterknödel herstellen. Dieses Angebot der Aktionsgruppe „Königsbrunn – mein Garten“ mit Sunyela Roider ist auch besonders für Familien mit Kindern geeignet.

Am Sonntag lädt KliK mit dem Moussong Theater um 15 Uhr in die Matrix. Erzählt wird für Kinder ab vier Jahren die Geschichte von der kaputten Uhr.

Das Programm zum Niklausmarkt

Erwachsene werden bei den kühlen Temperaturen wohl besonders die Glühwein- und Bratwurst-Stände aufsuchen, die von zahlreichen Vereinen aus der Stadt vorbereitet werden.

Stadt setzt Shuttlebus ein

Am Samstag und Sonntag setzt die Stadt Königsbrunn wieder einen kostenlosen „Niklaus-Shuttlebus“ ein. Hierfür wird am Niklausmarkt bei der Eishalle auf der Westseite des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB) eine Zusatz-Haltestelle „Niklausmarkt“ eingerichtet. Der Bus fährt in südlicher und in nördlicher Richtung im 60-Minuten-Takt zahlreiche Haltstellen an. Am Samstag startet der Bus ab 14.08 Uhr mit einer südlichen Runde über Blumenallee, Eichenplatz und Robert-Koch-Straße und ab 14.40 Uhr Richtung Norden über Augustusstraße, Augsburger Straße und Föllstraße. Am Sonntag beginnen die Fahrten eine Stunde früher und Schluss ist circa eine Stunde nach Marktende.

Öffnungszeiten des Königsbrunner Niklausmarkt am Freitag, 6. Dezember, von 16 bis 21 Uhr, Samstag, 7. Dezember, von 15 bis 21 Uhr und Sonntag, 8. Dezember, von 14 bis 20 Uhr.

